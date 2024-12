“Varchi di Natale”, la magia prosegue nel prossimo fine settimana

Arezzo, 5 dicembre 2024 – La magia di “Varchi di Natale” prosegue nel prossimo fine settimana, dopo l’avvio ufficiale delle Festività e l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, in via Roma n. 133, che tornerà ad aprire battenti anche sabato 7 e domenica 8 dicembre, con orario 16- 19.30. Qui Babbo Natale incontrerà ancora i bambini per ascoltare le loro richieste e per ricevere tante letterine.

Tutto pronto per gli eventi in programma di sabato 7 dicembre: Alle 15.00 il taglio del nastro di un’altra novità di Varchi di Natale 2024, l’inaugurazione della Casa della Lego, in via Roma n. 43, a cura dell’Associazione il Club del Mattoncino. Alle 16.00 in piazza Varchi inizierà il Coro di Natale con le voci e la musica degli studenti dell’Istituto comprensivo Mochi, mentre alle ore 16.30, al Museo del Cassero per la Scultura si terrà “Ritratto con Imbratto”, il laboratorio dedicato ai bambini dai 2 ai 4 anni, accompagnati da un genitore, per disegnare i volti, giocare e pasticciare divertendosi (per info e prenotazioni: 0559108274; [email protected]).

Alle 18.00 la grande arte torna in Palazzo del Podestà con l’inaugurazione della mostra “Arte vagante, anzi in tour” a cura della Fondazione Mauro e Nuccia Capitani, in collaborazione con il Comune di Montevarchi. Saranno esposte le opere di trenta artisti toscani, e non solo, tra i quali Ernesto Treccani, Manlio Bacosi, Gastone Breddo, Remo Brindisi, lo stesso Mauro Capitani, per farci conoscere ed apprezzare una pittura dal Secondo Novecento più introspettiva e meno provocatoria. La mostra sarà visitabile fino all’Epifania, da giovedì alla domenica e nei festivi.

Domenica 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, in via Roma torna il Mercatino della neve, Solidarietà … Creatività …Golosità in collaborazione con scuole e associazioni, con orario 10.30- 18.30, ma per l’intera giornata si potrà curiosare tra i banchi della Fiera d’inverno in via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, a cura dell’associazione via dei Musei. Al pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, il centro storico sarà animato dal “Concerto itinerante della Polifonica San Lorenzo”. Alle 16.00 l’inaugurazione della mostra dei presepi dal titolo “Quella notte a Betlemme”, a cura di Pro Loco e associazione “Amici del presepe” di Montevarchi con la direzione artistica di Romano Dini. Un percorso di arte presepiale che contribuisce a creare un’atmosfera natalizia dove tradizione e fede si uniscono per trasmettere il senso stesso del Natale. Dall’8 dicembre tornerà in funzione, grazie all’impegno di un gruppo di volontari, anche il Presepe meccanico dei Frati Cappuccini presso la Chiesa dei Cappuccini a Montevarchi. Infine alle 17.00, come da tradizione, nella chiesa di Santa Maria al Giglio si terrà il tradizionale Concerto dell’Immacolata a cura del Corpo Musicale Giacomo Puccini.