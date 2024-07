Arezzo, 2 luglio 2024 – CasermArcheologica, promuove giornate dedicate alla progettazione e allo sviluppo locale a base culturale a partire dall’esperienza maturata in questi anni grazie anche al progetto "Repubblica delle foreste" sostenuto con il Bando Borghi, fondi PNRR. Nel programma Utopie Possibili tre 3 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti.

> presentazione del libro FARE ASSIEME (Egea Edizioni)

venerdÌ 5 luglio ore 21.00

con gli autori Ezio Manzini e Michele D'Alena

Caffè delle Stanze, Via XX Settembre 156, Sansepolcro

Scuole, biblioteche e strutture sanitarie che operano come luoghi di aggregazione di comunità; case del quartiere e centri culturali che erogano servizi di prossimità: esperienze diverse, accomunate tuttavia dall’intreccio di prestazioni professionali fornite da operatori istituzionali e attività collaborative messe in atto da enti del terzo settore e gruppi di cittadini attivi. Sono anticipazioni di quella che potrebbe essere una nuova generazione di servizi pubblici collaborativi, il cui modo di operare dipende dal contributo pubblico ma il cui successo è legato a una molteplicità di iniziative che si levano autonome dal basso. Come raccontano le storie presentate nel libro, le potenzialità dell’innovazione sociale emergono solo se trovano politiche complementari, che le valorizzino e le sostengano orientandone lo sviluppo verso l’interesse generale e facendo della comunità una risorsa.

> mostra ECHI DEL TEMPO sabato 6 luglio ore 16.30

Inaugurazione della mostra di Claudio Ballestracci

CasermArcheologica, via Aggiunti 55, Sansepolcro

L'artista espone nelle sale di CasermArcheologica, installazioni sonore di grande suggestione e ricerche in corso per l'allestimento che sarà poi realizzato nello spazio pubblico di Montebotolino, frazione di Badia Tedalda che è oggetto di una delle azioni del progetto "Repubblica delle foreste" sostenuto grazie al Bando Borghi con fondi PNRR. Montebotolino, il paese sul paradiso, è un borgo incantevole a circa 8 km da Badia Tedalda, da dove si gode di una splendido paesaggio, in un’atmosfera fuori dal tempo. Una delle attività in programma con il Bando Borghi prevede la creazione di un percorso di installazioni sonore che raccontano le storie del paese.

> lettura SOSPESE CONFIDENZE domenica 7 luglio ore 11.30

a cura di Samuele Boncompagni

con Samuele Boncompagni, Chiara Renzi

musiche dal vivo Ruben Marzà

Montebotolino, Comune di Badia Tedalda

Prime sono le pietre a sussurrare, poi viene il vento, che ora bisbiglia, ora grida: sono le storie della storia di Montebotolino, un borgo sospeso sul pendio del monte, sospeso nel tempo. Un percorso narrativo nel quale immergersi passeggiando e ascoltando: silenzi, suoni, parole e memorie che tornano ad affacciarsi al “Paradiso” per volare lontano. Un paesaggio conserva le storie di chi lo ha vissuto, di coloro che lo hanno attraversato: raccogliere quelle storie e tornare a raccontarle nel presente è compiere un ricamo tra passato e futuro, rammentare rammendare.