Un piano su scorci mozzafiato Scatta la magia a Orbetello

E’ tutto pronto per l’Orbetello Piano Festival e da sabato al 5 agosto torna l’appuntamento con la rassegna ideata per sposare la bellezza della musica a quella di alcuni dei luoghi meno frequentati e più identitari della laguna toscana che si trasformano in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo. Il pianoforte arriva così nei luoghi più insoliti come la scogliera a picco sul mare di Talamone, le piazze di Orbetello e ancora la Terrazza Guzman che si spalanca sulla laguna di Orbetello, oppure fra le mura possenti dei Forti del territorio e perfino nel cuore del Bosco di Patanella dove si attende l’alba a tempo di musica.

Creato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, il festival, che giunge alla 12ma edizione, è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale di Orbetello, della Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Ad inaugurare il cartellone sarà la Serata speciale Beethoven che sabato in piazza Giovanni Paolo II ad Orbetello, vedrà esibirsi Yuewen Yu (pianoforte) insieme all’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta da Giancarlo De Lorenzo.

Si prosegue poi venerdì 21 luglio (inizio alle 19.45) quando la Terrazza Guzman accoglierà il giovanissimo talento di Terry Chen, mentre venerdì 28 luglio la scogliera sul mare dell’hotel Capo d’Uomo di Talamone ospiterà un doppio appuntamento. Qui, infatti, alle 19 si esibiranno gli allievi dell’Orbetello Piano Summer School mentre alle 21.30 Gala Chistiakova incanterà il pubblico con il suo il piano recital. Sabato 29 luglio alle 21.30, gli spazi verdi del Casale Origlio di San Donato si offriranno come palcoscenico per l’esibizione degli allievi dell’Orbetello Piano Summer School.

Attesissimo il concerto all’alba che martedì 1 agosto porterà il pianoforte nel Bosco di Patanella con uno spettacolo intimo e pieno di magia che vedrà esibirsi al pianoforte il direttore artistico del festival, Giuliano Adorno.

Quindi il festival si sposta nel verde del Casale della Giannella (oasi del Wwf) dove mercoledì 2 agosto alle 21.30 andranno in scena le Metamorfosi di Valentina Lombardo (pianoforte) mentre giovedì 3 agosto il chiostro della Torre Saline di Albinia vedrà protagonista l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Sempre a Torre Saline di Albinia si terranno gli appuntamenti conclusivi dell’Orbetello Piano Festival: venerdì 4 agosto Antonio Di Cristofano (pianoforte) e Fabio Cicaloni (attore) proporranno il loro Concerto à la carte mentre sabato 5 agosto sarà il genio di Nakata Asagi (pianoforte) a chiudere l’edizione.

"Sposare luoghi meno frequentati ma pieni di fascino, alla musica e al pianoforte in particolare – dice Giuliano Adorno – è il nostro modo per inviare chiunque a riconciliarsi con la bellezza godendosi, in maniera lenta, le meraviglie di un territorio ricchissimo e per certi aspetti ancora tutti da scoprire".

Per informazioni 353-4407785 oppure 389-2428801.