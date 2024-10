Arezzo, 26 ottobre 2024 – Un giallo storico chiude la terza edizione di Zenzero Fest

“Appuntamento domenica 30 ottobre nella Sala Conferenze della Biblioteca

Ultimo appuntamento domani (domenica 27 ottobre) con Zenzero Fest, la rassegna letteraria promossa da Officina Rilancio Arezzo. Ospite Alessandro Maurizi, ispettore di polizia e scrittore, con il suo ultimo libro “Gli invisibili di San Zeno”, giallo storico sospeso tra realtà e fantasia ispirato al personaggio del procuratore legale Federico Giorio. Nella Verona di fine Ottocento una serie di efferati omicidi insanguina la città: su questi indagherà Giorio insieme ad una squadra bizzarra di “invisibili”, mentre sullo sfondo migliaia di miserabili vengono ingannati da ricchi faccendieri a emigrare in Sudamerica con la promessa dell’Eldorado. L'appuntamento con Alessandro Maurizi è alle 18:00 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia.

Zenzero Fest è promosso da Officina Rilancio Arezzo ed organizzato in collaborazione con la libreria Edison by Biblion, con il patrocinio di Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo. Sponsor Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo, Caurum, Coingas, ATAM. Partner, B&B Antiche Mura, Logge Vasari, La Lancia d’Oro; media partner WEARE e The Aretiner.

Zenzero Fest è presente sui social: Facebook: Zenzero Fest - Instagram: @zenzerofest