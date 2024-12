Arezzo, 6 dicembre 2024 – Torna un nuovo appuntamento con il Moonlight festival, la rassegna letteraria di Confesercenti che chiude il calendario del 2024 con lo speciale Christmas Edition. Sabato 7 dicembre alle ore 17 nella sala sezione soci Arezzo di Coop Arezzo di Centro*Arezzo Coop.fi in viale Giovanni Amendola è in programma la presentazione del volume “Dai nonno raccontaci una storia. La Giostra del Saracino raccontata ai bambini”.

Un libro fantastico scritto da Alessandro Boncompagni e illustrato dalle bambine Letizia e Ginevra Bindi. I proventi dell'iniziativa saranno interamente devoluti alla Fondazione Meyer di Firenze. “Concludiamo la terza edizione di Arezzo Moonlight Festival” spiega la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “con la presentazione del volume dedicato alla Giostra del Saracino. Abbiamo voluto terminare con un'iniziativa che raccoglie in un unico appuntamento la passione per la scrittura, l'amore per la rievocazione storica aretina e la beneficenza. Quest'anno Arezzo Moonlight festival ha spaziato da piazza Grande alle vallate facendo tappa a San Giovanni Valdarno, Anghiari Castiglion Fiorentino e Bibbiena ed entrando anche all'interno del museo d'arte medievale e moderna. Adesso sabato saremo al centro commerciale Centro*Arezzo Coop.fi di viale Giovanni Amendola n una giornata di shopping natalizio con un'iniziativa che ci auguriamo possa essere utile anche a raccogliere fondi da destinare alla fondazione Meyer dell'ospedale pediatrico fiorentino”. Il libro “Dai nonno raccontaci una storia. La Giostra raccontata ai bambini” ha già permesso di raccogliere e donare ben 5.000 euro. È stato edito dall’associazione Arte’s, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità, ed è stato pubblicato in seconda edizione grazie al contributo dell'azienda aretina Orchidea Preziosi. “Si tratta di un racconto-dialogo” spiega l'autore Alessandro Boncompagni “a metà tra la fiaba e la realtà storica, che un nonno narra alla sua nipotina prima di addormentarsi, in cui gli elementi fondamentali della Giostra del Saracino si mescolano a un pizzico di fantasia un po’ ‘rodariana’ per una lettura piacevole e a tratti anche divertente”.

Con la pubblicazione Boncompagni, intende promuovere la manifestazione storica aretina tra le giovani generazioni.

“Parlare di giostra ai bambini” commenta Alessandro Boncompagni “è il modo migliore per avvicinarli alla rievocazione storica. Il libro è quindi l'occasione per leggere un testo ispirato alla Giostra del Saracino ammirando anche i coloratissimi disegni realizzati grazie alla creatività di Letizia e Ginevra”.

Ultimo appuntamento quindi al Centro*Arezzo Coop.fi per Arezzo Moonlight festival, l'evento organizzato da Confesercenti Arezzo insieme a Feltrinelli Point, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, la Fondazione Guido d'Arezzo e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan-Manorent, di Ottica Franchini, di Sara assicurazioni agenzia Arezzo Arno, Centro Arezzo Coop-Fi, Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L'Indigeno.

