Torna Pieve Village a Pieve Santo Stefano

Arezzo, 5 agosto 2024 – Torna l'ormai tradizionale kermesse del PIEVE VILLAGE, patrocinata dal Comune di Pieve Santo Stefano, dai Donatori di sangue Fratres locali ed organizzata dalla associazione "la Disperata Gang" che accompagna l'agosto pievano fino alla vigilia di Ferragosto, con la chiusura in bellezza rappresentata dalla Sagra del Tortello di Pieve e del Ballo Popolare in piazza a cura della Pro Loco del presidente Alessio Cipriani.

Nel Pieve Village 2024 tornano tanti appuntamenti ormai tradizionali quali l'attesissima baby dance che apre il preserale prima dell'evento di punta. Torna anche il Torneo fra i Rioni di Pieve, una succosa anticipazione del Palio dei Lumi di Calcio in Costume, che quest'anno ha la novità del Beach Volley in aggiunta ai tanti tornei di giochi da bar e di abilità. Beach volley , che si terrà nel nuovo impianto a nord del paese, che avrà anche la validità di primo torneo rionale di Beach, che assegnerà una coppa dedicata. In sostanza dal 7 al 14 alle 17.30 si terrà un incontro a serata di un "girone all'italiana" mentre il 13 e 14 agosto sempre alle 17.30 si svolgeranno le due finali, quella per il terzo posto e la finalissima per la vittoria finale.

Il Trofeo dei Rioni 2024 vedrà le quattro squadre del Pontevecchio, Pontenuovo, Rialto e Centro Paese, affrontarsi nelle seguenti sfide: 7 Agosto gara di briscola al bar dello Sport, 8 agosto, torneo di freccette al bar del Patio, 9 agosto torneo di biliardino al Pub Patagonia, il 10 agosto la "coppa Davis" di Mini Tennis in piazza della Collegiata, l'11 agosto gara di TRESETTE al Mi Cocco Pub, lunedì 12 agosto torneo di tiro al bersaglio con i piedi in piazza, il 13 agosto torneo di "UNO" al bar Moderno, mentre il 14 si chiude con IL MUSICHIERE in piazza, ai quali verrà sommato il risultato del torneo di Beach Volley per formare la classifica finale.

Il programma dei "main event" serali, sempre alle 21.45, partirà mercoledì 7 agosto con il concerto dedicato al grande Lucio Battisti dal titolo "Un'avventura", che vedrà esibirsi lo storico gruppo musicale pievano degli SRL, composto da Fabio Balzoni alla batteria, Enrico De Zotti alla chitarra, Luca Gradi alle tastiere e Pino Morgia al sax contralto e sinth, assieme a tanti cantanti della Valtiberina: Silvia Epi, Agnese Fabbri, Alessandra Cheli, Laura Polverini, Michela Leonardi, Claudia Tricca, Silvia Gradi, Giulio Brazzini, Annamaria Leonardi e le donne del Coro Altotiberino. In pratica una replica in piazza dello spettacolo di successo tenutosi durante PIEVE CLASSICA il 10 maggio scorso in teatro. La seconda serata di giovedì 8 si svolgerà in piazza Pellegrini e sarà il turno della serata "amarcord" intitolata "Pieve oggi, domani", dove verranno proiettate e commentate immagini e video di Pieve degli anni '80 e '90, il tutto curato da Diego Dalla Ragione. Terza serata del 9 Agosto dedicata al concerto di Laura Polverini con la sua magica voce. Quarta serata del 10 incentrata sul torneo di Mini Tennis in piazza valido per il trofeo dei rioni 2024. Passiamo all'11 Agosto quando il main event sarà rappresentato dal concerto della Filarmusic School, la scuola di musica della Filarmonica Brazzini guidata da Alessandro Pigolotti. Durante la serata si terrà anche la presentazione della squadra di calcio della Sulpizia che si accinge ad affrontare la stagione 24/25 con grandi aspettative. Passiamo a lunedì 12 agosto quando la serata sarà incentrata soprattutto sui piu' piccoli con il "Paese dei Balocchi", ovvero la piazza piena di giochi gonfiabili che saranno a disposizione gratuitamente per tutti i bimbi, con la musica di Bacialupo DJ a riempire di note l'atmosfera festosa. Martedì 13 Agosto sarà il momento del grande ospite, il comico Fabrizio Fontana, famoso fra l'altro per interpretare "Capitan Ventosa" a Striscia la Notizia.

La settimana "santa" di PIEVE VILLAGE 2024 si chiude il 14 con la Sagra del Tortello di Pieve e del Ballo popolare in piazza. Dal pomeriggio sarà possibile assaggiare il mitico tortello pievano assieme ad altre specialità culinarie locali presso gli stand gastronomici della Pro Loco, mentre dalle 21.45 il ballo in piazza sarà scandito dalle note della misteriosa orchestra "Elvis Canello e i Cormorani", sulla quale girano in questi giorni voci incontrollate ed incontrollabili su chi e su quanti siano i suoi componenti. Un mistero che verrà svelato direttamente sul palco e che crediamo valga da sé come giusta motivazione per essere presenti a Pieve a festeggiare l'arrivo del Ferragosto.