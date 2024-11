Arezzo, 28 novembre 2024 – Torna il Mercatale, tre giorni sotto i portici di via Roma. Da venerdì 29 novembre fino a domenica 1 dicembre. Torna l'appuntamento con il Mercatale l'evento organizzato da Confesercenti Arezzo con il patrocinio di Camera di Commercio di Arezzo-Siena e del Comune di Arezzo. In occasione della concomitanza con la Città del Natale e con la Fiera Antiquaria l'edizione di dicembre si svolgerà per tre giorni, a partire da domani venerdì 29 novembre fino domenica 1 dicembre. Dalle ore 9 fino alle 19 sotto i Portici di via Roma, saranno presenti dieci aziende aretine con i loro prodotti di stagione. La clientela potrà acquistare i formaggi freschi e stagionati della Valtiberina, prodotti da forno dolci e salati, le marmellate e i succhi con frutta di stagione, oltre a noci, legumi, farine, mieli e verdura di stagione. Protagonisti di questa edizione di dicembre saranno anche i tartufi freschi, i prodotti a base di nocciole, le castagne confezionate, i sughi e l'olio extravergine. “Abbiamo pensato” commenta per la Confesercenti Lucio Gori “che vista l’importanza del duplice appuntamento fosse opportuno festeggiarlo al meglio, proponendo la presenza della rete del Mercatale già a partire dal venerdì, promuovendo così un patrimonio di prodotti e professionalità sempre da valorizzare. Il Mercatale contribuirà a dare un’immagine di accoglienza e qualità ai numerosi turisti che saranno in centro per visitare la Fiera Antiquaria e la Città del Natale. Inoltre è la meta ideale per gli aretini già alle prese con le idee regalo all'insegna dei buoni prodotti per la tavola aretini”. Tra gli stand non mancheranno i prodotti per la cosmesi dedicati alla famiglia, con prodotti naturali, con creme alla bava di lumaca o all'olio extra vergine d'oliva.