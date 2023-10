Torna domani, domenica 29 ottobre, a Castiglion Fiorentino, la Camminata tra gli Olivi

Arezzo, 28 ottobre 2023 – Torna domani, domenica 29 ottobre, a Castiglion Fiorentino, come da tradizione, la Camminata tra gli Olivi, promossa a livello nazionale dall'Associazione Città dell'Olio. Un'iniziativa volta a rafforzare il rapporto tra l'uomo e la natura, valorizzando l'ambiente e i prodotti tipici del territorio.

Organizzata in collaborazione con la Pro Loco castiglionese, questa esperienza unica e suggestiva permetterà ai suoi partecipanti di immergersi nel verde e di percorrere, a piedi o in bicicletta, il Sentiero degli Olivi che, dall'area attrezzata del Parco del Cilone, si snoda attraverso la campagna di mezza costa della Val di Chio, tra olivi e vigneti.

Il programma della camminata prevede la partenza alle ore 14.30 dal Parco del Cilone, presso la Chiesa della Val di Chio: l'itinerario si svilupperà su un anello di circa 6 km, di facile percorrenza. Lungo il cammino, non mancherà, infine, una sosta al Frantoio Badini per degustare l'olio nuovo.

"Aderiamo con entusiasmo a questa 7° edizione nazionale delle ‘Città dell’olio’, un'iniziativa strutturata per promuovere, in modo più che mai attuale, il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore che dovrà costituire ricchezza per le future generazioni. La camminata si inserisce, infatti, nell'ambito di un progetto più ampio che mira a interconnettere in maniera efficace turismo, storia, tecnologia, cultura, arte e filiera agroalimentare" dichiara l'assessore alle Attività Produttive, Francesca Sebastiani.