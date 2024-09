Arezzo, 17 settembre 2024 – AGRIeTOUR, la 22° edizione.

Torna AGRIeTOUR, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale che quest’anno è giunto alla ventiduesima edizione.

Filo conduttore della manifestazione sarà per il 2024 l’Intelligenza Artificiale (AI) declinata ai settori dell’agricoltura e dell’accoglienza con il nuovo spazio Agri@Intelligence. Ad Agrietour si porrà l’accento su come queste tecnologie siano alla base dell’evoluzione di questi settori. Ma soprattutto si cercherà di capire se e come l’Intelligenza Artificiale stia davvero rivoluzionando il settore agricolo e quello turistico.

L’evento, che si svolge dal 25 al 27 ottobre 2024 presso Arezzo fiere e congressi sarà presentato mercoledì 18 settembre dalla vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi e dal presidente di Arezzo fiere e congressi, Ferrer Vannetti, insime al presidente della Camera di commercio Arezzo-Siena, Massimo Guasconi.

Ad illustrare alcuni dati del settore saranno il project manager di AgrieTour, Simone Genovesi e in collegamento da Roma Umberto Selmi per Rete rurale nazionale.