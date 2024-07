Arezzo, 26 luglio 2024 – Terza tappa a Loro Ciuffenna per il festival Orientoccidente: martedì 30 luglio, alle ore 21.30, grande festa in piazza Matteotti con uno straordinario gruppo dal forte profilo internazionale: Los Cumbieros Galacticòs. E' una band formata da componenti di Cubanìa Y Tradition e della Baro Drom Orkestar ed è da diversi anni un importante punto di riferimento per il festival Orientoccidente e per l’area “world” della Materiali Sonori. E’ guidata dal chitarrista argentino Daniel Chazarreta, nato a Rosario e virtuoso delle sei corde che si è esibito con Vinicio Capossela, Orchestra Iperion, Juanjo Dominguez, Cacho Tirao e molti altri. Porta il folklore del Sud America in giro per il mondo e con i fidi Cumbieros Galaticòs mette in piedi una festa a base di cumbia (musica popolare centroamericana caratterizzata dalla fusione di elementi amerindi, africani e spagnoli), chicha peruana e quarteto argentino. Accompagnano Chazarreta la cantante cubana Yorka Rios (nata a l’Habana e figlia d’arte, suo padre Rios, straordinario violinista, è stato fra i fondatori di uno dei gruppi più importanti della musica cubana, la Ritmo Oriental) e tre fra i maggiori esponenti della world music in Italia: Modestino Musico alla fisarmonica e synth, Michele Staino al basso, Gabriele Pozzolini alle percussioni. L'ospite speciale del concerto a Loro Ciuffenna sarà lo straordinario tromonista boliviano Juan Pablo Lozano. Quindi il folklore e i ritmi del Sud America invaderanno la piazza centrale di uno dei borghi più belli d’Italia! Ingresso gratuito.