Terna e il premio Driving Energy, da Arezzo 16 iscritti

Arezzo, 17 luglio 2023 – La Toscana conta 177 iscritti su 2.800 totali al Premio Driving Energy 2023 - Fotografia Contemporanea realizzato da Terna con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore.

Da Arezzo hanno risposto in sedici all’appello di questa edizione che ha come tema “Elogio dell’equilibrio”, un concetto chiave della cultura e asse portante della mission di Terna che, 365 giorni l’anno, garantisce, attraverso l’attività del dispacciamento, l’equilibrio tra energia prodotta e consumata, permettendo al sistema elettrico il migliore funzionamento per abilitare la transizione energetica.

Il successo di questa seconda edizione, che ha visto raddoppiare le iscrizioni rispetto alla precedente e che ha raggiunto nelle sole regioni del Centro Italia il 32% delle domande totali, è dato soprattutto dalla capillarità dei lavori fotografici pervenuti, provenienti da tutte le province italiane, anche da piccoli e piccolissimi Comuni.

Questa ampia partecipazione trova riscontro anche nell’età dei partecipanti, con almeno un iscritto per ogni anno di età tra il 1934 e il 2004, e nell’incremento della presenza femminile. In Toscana oltre il 45% delle domande pervenute sono state sottoscritte da donne, a conferma dell’impegno di Terna sul tema dell’inclusività di genere e la volontà di valorizzare sempre di più le nuove generazioni di autori.