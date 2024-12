Tecniche ascetiche e centri di forza, l’incontro

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Si conclude Sabato 21 dicembre il ciclo di incontri dal titolo “EXPERIA”, organizzati dalla locale sezione dell’Associazione Archeosofica, nella sua sede di via Alessandro Dal Borro 58, con la conferenza dal titolo “TECNICHE ASCETICHE E CENTRI DI FORZA”.

Dopo aver visto come migliorare alcune facoltà mentali e conosciuto meglio quali potenzialità “nascoste” possiede ciascuna donna e ciascun uomo, in questo sesto appuntamento i due relatori Simone Menichetti ed Enrico Pellegrinelli, ci illustreranno anche gli aspetti teorici che si celano dietro i centri di forza, ma soprattutto la metodologia pratica per iniziare da subito una proficua sperimentazione.

Sentiamo infatti spesso parlare di chakra, di meditazione, di prana come di strumenti per recuperare una condizione psico fisica e di benessere perduta a causa della vita frenetica che conduciamo. Questa idea però, per quanto parziale, prende in considerazione l’uomo e la donna nella loro totalità psico-fisica, dove con psiche non si intende un aspetto mentale, ma si fa riferimento all’anima, un principio interiore da conoscere e trasmutare per il raggiungimento di quella felicità di cui tante dottrine ci parlano. Ogni rivelazione infatti descrive i centri di forza come organi sensoriali spirituali che, una volta purificati, risultano delle vere e proprie porte che ci consentono di stabilire un contatto col Divino.

L’appuntamento, durante il quale saranno proiettate immagini su grande schermo, è per le ore 17,00, ed è a ingresso libero e gratuito.