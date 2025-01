Teatro, laboratori e corsi: tanti appuntamenti con Laboratori Permanenti

ARezzo, 14 gennaio 2025 – Dopo la pausa delle festività Natalizie tornano gli appuntamenti di Laboratori Permanenti.

Lo scorso 5 dicembre ha preso il via la quarta stagione della rassegna METAMORFOSI, organizzata da Laboratori Permanenti con l'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano (Ar).

Domenica 19 gennaio 2025 si ritorna al Teatro G. Papini con il terzo appuntamento della rassegna: alle ore 18.00 in scena ANNUNCIO RITARDO una produzione Laboratori Permanenti, su testo di Giorgia Francozzi, con Giancarlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini e la regia di Caterina Casini.

L’incontro/scontro tra due generazioni, gli accadimenti della vita, i progetti: il caso avvicina due personaggi di diversa generazione, in un luogo di transito urbano. Un dialogo a volte duro a volte ironico, che riesce a diventare poesia quando l’attenzione, finalmente, si rivolge all’altro e non a sé stessi.

Nato dal corso di Scrittura Scenica e Drammaturgia, il copione si è sviluppato in una messa in scena diretta, incisiva, essenziale.

Laboratori Permanenti prosegue l’attività di formazione intrapresa e inizia il nuovo anno dando il via a tre corsi per professionisti e principianti, che vanno a integrarsi con le attività didattiche avviate a ottobre 2024.

In partenza dal 18 gennaio il corso di voce e canto VOCINSIEME a cura di Sabrina Sannipoli, prevede 2 incontri mensili

In partenza dal 4 febbraio il corso di LETTURA AD ALTA VOCE a cura di Caterina Casini. Si tratta di un ciclo di lavoro di 10 incontri dedicati ad appassionati della lettura ad alta voce, giovani interessati alla recitazione, insegnanti per coniugare il valore formativo della lettura con la consapevolezza che essa sia un piacere da condividere e uno strumento in grado di favorire il pensiero critico

In partenza dal 12 febbraio il LABORATORIO DI SCRITTURA SCENICA E DRAMMATURGIA a cura di Caterina Casini. Si tratta di un laboratorio per chi desidera imparare a scrivere un copione teatrale; si svolgerà online in 10 appuntamenti