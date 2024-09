Arezzo, 28 settembre 2024 – Tanti appuntamenti con l’Accademia Petrarca di lettere arti e scienze per ricordare il centenario della morte di Giacomo Puccini (1924-2024).Si terranno le seguenti comunicazioni nella sede di casa Petrarca in via dell’orto ad Arezzo.

- Venerdì 4 ottobre, alle ore 17,30, il Socio dr. Ernesto Ferrini parlerà sul tema

Giacomo Puccini e le automobili

Puccini era attratto dalla velocità, dai motori e dalla meccanica. Dal 1901 al 1924, anno della sua morte, ne acquistò ben 14; ebbe anche il "privilegio" della prima multa in Italia per eccesso di velocità. Nell’occasione, verrà fatto anche un excursus sull'evoluzione dell'automobile dagli albori allo sviluppo nel primo quarto di secolo del Novecento.

- Venerdì 25 ottobre, alle ore 17,00, presso il Circolo Artistico, Corso Italia 108, Arezzo, il prof. Virgilio Bernardoni, Ordinario di Musicologia e storia della musica nell’Università di Bergamo, parlerà sul tema

Rileggere Giacomo Puccini cent’anni dopo

Il Relatore tratterà della produzione “minore” di Giacomo Puccini, quella non operistica e meno conosciuta.

Alla conferenza seguirà un concerto di musiche pucciniane eseguite da un Quartetto d’archi e dal pianista Lorenzo Magi, con la partecipazione del soprano Noemi Umani.

- Venerdì 11 ottobre, alle ore 17,30, avrà luogo la presentazione del volume

Alfonso Gatto, Poesie

Scelte e commentate da Andrea Matucci

Edizioni Helicon, Arezzo-Poppi 2024

Il volume sarà presentato, a colloquio con il Curatore, dal prof. Jacopo Fani, Docente di Materie letterarie nella Scuola di secondo grado.

- Venerdì 18 ottobre, alle ore 17,30, la prof.ssa Maura Mordini, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno nell’Università di Siena, parlerà sul tema

Il giurista Benincasa di Arezzo (sec. XIII)

La relatrice tratterà della figura e dell’opera di Benincasa di Arezzo, nato a Laterina, giureconsulto e magistrato, che fu giudice a Bologna (dove insegnò diritto civile) e a Siena, e che fu ucciso per vendetta a Roma dal famoso bandito Ghino di Tacco (assassinio ricordato da Dante nel Purgatorio).

Parteciperà il Socio e concittadino prof. Alarico Barbagli, Professore associato di Storia del Diritto I e Diritto Penale e Criminalità dal medioevo all’Età contemporanea nell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

Convegno internazionale di studi

Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2024 avrà luogo il Convegno internazionale di studi

La pedagogia italiana nel secolo dell’Umanesimo

organizzato dal Centro Studi Mario Pancrazi di Sansepolcro e dall’Accademia Petrarca. La prima sessione (pomeriggio di martedì 29 ottobre) si terrà ad Arezzo, presso la Casa del Petrarca. Le altre sessioni (mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre) si terranno a Sansepolcro e Città di Castello.