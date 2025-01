Arezzo, 21 gennaio 2025 – Tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi

Sabato 25 gennaio

NATI PER LEGGERE: Amici animali

Letture a "bassa" voce e tanti consigli per divertirsi insieme ai propri bambini con i libri.

ore 10-10.40 (12-24 mesi)

ore 11-12.00 (24-36 mesi)

Un'occasione per scoprire quanto è semplice e importante condividere la lettura in famiglia fin dalla nascita e iniziare a frequentare un luogo accogliente che offre la possibilità di sperimentare insieme l'offerta di libri di qualità.

Biblioteca Comunale di Montevarchi con queste attività sostiene il programma nazionale Nati per Leggere

Iniziativa gratuita, posti limitati, su prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

tel. 055.9108351 (da lunedì a venerdì 9.00-19.00; sabato 9.00-14.00)

[email protected]

Da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo 2025

Al via un importante progetto dedicato ai silent book: 11 incontri tra febbraio e marzo 2025 per promuovere la diffusione dei libri silenziosi e ribadire la forza della letteratura di qualità nelle Biblioteche della Rete Documentaria Aretina guidati dalla docente e formatrice Francesca Failli, esperta di linguaggi verbali e non.

Se un'immagine vale più di mille parole, questa è un'opportunità per scoprire come le tavole di famosi illustratori possano far nascere, quasi per magia, le parole per raccontare il proprio viaggio.

Il progetto ruota attorno alla mostra bibliografica "Silent Books. Destinazione Lampedusa", progetto nato nel 2012, grazie a IBBY- International Board on Books for Young People - IBBY Italia e Palazzo delle Esposizioni di Roma, con l'obiettivo di schiudere mondi scavalcando confini e barriere, e di raccogliere un fondo di libri senza parole per la Biblioteca di Lampedusa.

La mostra sarà ospitata dalla nostra Biblioteca di Montevarchi "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" e sarà fruibile gratuitamente per un mese da sabato 8 febbraio a sabato 8 marzo 2025 negli orari di apertura della biblioteca (da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-14) un'occasione ghiotta per approfondire la lettura di storie per immagini.

Sabato 8 febbraio, ore 9.30-12.30

SILENT BOOK E WRW - PER INSEGNANTI

Laboratorio attivo dedicato agli insegnanti della scuola primaria per confrontarsi e sperimentare i silent book nella didattica e per saggiare alcune strategie attinte dal Writing and Reading Workshop.

20 posti disponibili (aperte le iscrizioni!)

Venerdì 21 febbraio, ore 10-12

MENTRE TU DORMI

In collaborazione con il progetto Faisa, attivo a Montevarchi dal 2022, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione di cittadine di nazionalità straniera attraverso l'insegnamento della lingua italiana, si propone un incontro interamente dedicato alle donne.

Il libro di Mariana Ruiz Johnson, Carthusia Edizioni, offrirà un momento di confronto per raccontare abitudini e tradizioni al nascere dalla notte nel nostro e in altri paesi.

Sabato 22 febbraio, ore 10-12

L'OMBRELLO ROSSO

Siete pronti per un insolito viaggio intorno al mondo appesi ad un ombrello?

Viaggeremo insieme grazie al silent book di Ingrid e Dieter Schubert edito da Lemniscaat.

Laboratorio per bambine e bambini dai 5 anni in poi.

Sabato 1 marzo, ore 10-12

CLOWN

Incontreremo la pluripremiata storia di un pupazzo che lotta per i suoi amici, rappresentato magistralmente da Quentin Blake in una sequenza di immagini descritte con umorismo e poesia, edito da Camelozampa.

Laboratorio per ragazze e ragazzi dagli 8 anni in poi.

Consultate il programma completo.

Attività gratuite, posti limitati, su prenotazione obbligatoria.

