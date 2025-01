Tante attività per inverno e primavera 2025 alla libreria La Casa sull’albero di Arezzo

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Ecco il nuovo programma delle attività per inverno e primavera 2025 della libreria La Casa sull’albero di Arezzo. «Come vedrete ci sono delle novità da non perdere e vi anticipiamo già da adesso che stiamo definendo anche degli strepitosi fuori programma di cui vi daremo presto notizia – dicono le libraie – Intanto ecco il riepilogo delle attività di gennaio».

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 11 GENNAIO | ORE 11.00 | 8-11 ANNI

CIRCOLO DEI LETTORI

Primo appuntamento del 2025 con i nostri ragazzi del Circolo dei lettori, un gruppo di valorosi guidati da Barbara che condividono la passione per i libri e la lettura. È possibile iscriversi per il 2025. Nel programma completo trovate il calendario di tutti gli appuntamenti.

Gli incontri sono gratuiti, sarà chiesto alle famiglie di acquistare alcuni titoli proposti.

SABATO 11 GENNAIO | ORE 17.00 | DAI 3 ANNI

TRE STORIE E UNA TAZZA DI THÈ in collaborazione con Associazione Sosta Palmizi - La Danza che muove 24/25

Tre storie per entrare nelle atmosfere di Parlami Terra lo spettacolo di teatro danza che sarà messo in scena al Teatro Mecenate domenica 19 gennaio. La voce di Elena guiderà i bambini in tre storie che raccontano la crescita, l'ambiente e l'amore per la terra. A seguire thè con i biscotti per tutti!

Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 €

SABATO 25 GENNAIO | ORE 11.00 | 18-36 MESI

PICCOLI, MOLTO PICCOLI, PICCOLISSIMI

Anna guiderà i più piccoli nelle prime esplorazioni nel mondo dei libri. Ogni volta un libro ed una scoperta diversa.

Solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 € (bambino + genitore)

SABATO 25 GENNAIO | instanTOYS + LA NOTTE DEI GIOCATTOLI a cura di Ilaria Gradassi

*ORE 16.00-17.30 | 6-11 ANNI

*ORE 18.00-19.30 | 3-5 ANNI (CON I GENITORI)

Laboratorio di gioco, trasformazione e storie con la polaroid.

Un giorno da protagonisti per i giocattoli che confortano, proteggono e fanno compagnia a ogni bambino. I bambini possono portare in libreria il loro gioco: gli scatteranno una foto, lo racconteranno e lo celebreranno.

Ma c’è di più!

Orsetti, bambole, ruspe e dinosauri di gomma: vogliamo sapere cosa fanno di notte quando nessuno li vede. Anthony per esempio abita da anni in libreria e non abbiamo idea di cosa combina quando rimane da solo.

Vogliamo scoprirlo!

I bambini possono partecipare al laboratorio con il loro giocattolo e poi… lasciargli passare la notte qui in libreria.

Lo accoglieremo con cura, gli metteremo una targhetta con il suo nome e gli faremo incontrare Anthony e i giocattoli degli altri bambini.

Potranno riprenderli dopo il week end e …scopriremo cosa è successo durante la notte.

Solo su prenotazione, posti limitati, costo 15 €