“Sognando terre”: la mostra a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 19 luglio 2024 – “Sognando terre”: è questo il suggestivo titolo conferito alla mostra che è in apertura sabato 20 luglio prossimo alle 17.30 presso Sansepolcro Art Gallery in Via XX Settembre 15 nella città pierfrancescana. Protagonisti sono due creativi molto conosciuti e apprezzati nel territorio, la ceramista e scultrice italo-francese Fanette Cardinali e il pittore Marcello Medici, quest’ultimo cofondatore assieme a Stefano Vannini della realtà espositiva inaugurata a Sansepolcro nel settembre 2023. L’esposizione, che proseguirà fino a venerdì 9 agosto 2024, si incentra sul dialogo fra i lavori dei due artisti: Fanette Cardinali propone vari lavori che testimoniano una volta di più il suo fortissimo radicamento nella “terra madre”, linfa vitale e inesauribile della sua ispirazione, che le permette di creare vasi e sculture dal sapore ancestrale e primigenio e per questo di forte impatto su chi guarda; Marcello Medici a sua volta presenta una serie di luminosi e delicati acquerelli (la disciplina nella quale eccelle) legati a visioni e paesaggi delle terre valtiberine, omaggio sincero alla sua terra, fonte di suggerimenti e fascinazioni profonde che caratterizzano l’inconfondibile stile di questo autore. In sostanza, sono due modi diversi di intendere le comuni radici, due esperienze creative che parlano fra loro e che insieme dimostrano al pubblico quanto questi territori attraversati dal Tevere possano e sappiano donare a chi ha la sensibilità per esprimerne l’essenza tramite la propria arte.