Si sposta per al Teatro Petrarca per questioni meteo l’appuntamento di Alti Scaffali con Dario Fabbri

Arezzo, 12 settembre 2024 – Si sposta per al Teatro Petrarca per questioni meteo l’appuntamento di domani, venerdì 13 settembre, con l’analista geopolitico Dario Fabbri. Alle 18.00 il direttore della rivista mensile Domino, strumento di approfondimento pensato per trascendere la cronaca, sarà protagonista di un appuntamento dal titolo “Il mondo che cambia. Come leggere gli eventi con gli strumenti della geopolitica umana, ponendo nuovamente i popoli al centro della nostra indagine”. L’iniziativa è nell’ambito della seconda edizione del festival dedicato alla politica e alla contemporaneità “Alti Scaffali”, che fino al 21 settembre si terrà ad Arezzo per esplorare nuovi modi di guardare il mondo. La rassegna è possibile grazie al Comune di Arezzo - Assessorato alle Pari Opportunità, Biblioteca Città di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo ed Estate in Fortezza, con il supporto di Estra e La Nazione come media partner (info e biglietti: discoverarezzo.ticka.it).

L’iniziativa continua lunedì 16 settembre ore 18.00 con la giornalista e inviata di guerra Cecilia Sala, già collaboratrice di Il Foglio, Will Media, Rai, L’Espresso, Vanitiy Fair e Otto e mezzo su LA7, e autrice di “L’incendio”, reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan pubblicato da Mondadori, con il suo incontro “Reportage, scenari e storie dal mondo; come la guerra invade le sfere della società civile. I racconti di una inviata di guerra”.