Tutte le mostre di novembre: le esposizioni da non perdere

Firenze, 11 novembre - In Toscana le città d'arte non sono solo la casa di strade storiche e musei, ma ospitano anche molti eventi e installazioni.

Le mostre sono le perfette occasioni per riscoprire artisti storici già noti oppure per conoscerne di nuovi nelle più varie declinazioni di arte moderna. In Toscana si possono ammirare opere di artisti storici come Vasari e Michelangelo, oppure esplorare i territori onirici dell'arte moderna, che va oltre l'arte tradizionale e non si limita a tele e sculture, ma si rivela anche con altri mezzi, come il video e il suono.