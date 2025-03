“Scatta alle Cascine”, un apericena solidale per presentare la nuova edizione

Firenze, 24 marzo 2025 - Domenica 6 aprile alle 18, il magazzino del Banco Alimentare Onlus di Firenze (presso Mercafir) ospiterà un apericena di presentazione in vista della prossima edizione di "Scatta alle Cascine", l’evento sportivo-solidale organizzato dai Club Lions e Leo toscani. Un’occasione per conoscere le novità della tredicesima edizione, in programma domenica 27 aprile nel suggestivo Parco delle Cascine, ma anche per illustrare i dettagli del concorso fotografico e il servizio a favore del Banco Alimentare.

"Scatta alle Cascine nasce come corsa podistica, competitiva e non - spiegano gli organizzatori-, aperta anche alle persone con disabilità. Nel tempo è diventata una festa per atleti, amatori e famiglie, puntando l’attenzione su temi di grande rilevanza sociale e ambientale. Dalla sensibilizzazione alle visite gratuite di prevenzione per il diabete, fino alle iniziative dedicate alla sostenibilità, l’evento ha progressivamente ampliato i suoi orizzonti, trasformandosi in un appuntamento imperdibile per la città di Firenze."

Oltre alla corsa e alla passeggiata nel cuore verde del capoluogo toscano, Scatta alle Cascine promuove un concorso fotografico dedicato proprio alle bellezze del Parco e alla tutela ambientale. Ma la solidarietà rimane il fulcro della manifestazione: ogni anno, infatti, l’intero ricavato viene destinato a progetti di utilità sociale. Dalle precedenti edizioni sono stati raccolti oltre 88.000 euro, devoluti al Banco Alimentare della Toscana Onlus per combattere lo spreco alimentare e aiutare le famiglie più bisognose.

Per l’edizione 2025, Scatta alle Cascine sostiene la costruzione di una nuova cella frigorifera, così da ampliare la capacità di stoccaggio di prodotti surgelati e incrementarne la distribuzione. Il progetto, del valore di circa 120.000 euro, è sostenuto in parte dal Distretto Lions 108 LA e in parte dalla Lions Club International Foundation (LCIF). L’obiettivo è rendere possibile la distribuzione di prodotti alimentari per un valore commerciale annuo di 2.500.000 euro, aumentando in modo significativo il numero di famiglie assistite. L'appuntamento, dunque, è per il 6 aprile, con l'apericena aperto a soci, familiari, amici e a tutti coloro che vogliono contribuire o semplicemente informarsi. Sarà un momento conviviale in cui verranno illustrati i dettagli organizzativi della corsa, le finalità benefiche e le modalità di partecipazione al concorso fotografico. L’obiettivo è unire sport, cultura, solidarietà e tutela dell’ambiente in un’unica grande iniziativa.

Per sapere come partecipare invece alla tredicesima edizione di Scatta alle Cascine, che come abbiamo detto si svolgerà domenica 27 aprile con partenza da Piazzale John Fitzgerald Kennedy, basta visitare il sito ufficiale www.scattallecascine.it o contattare direttamente il comitato organizzatore all’indirizzo [email protected]. Ogni contributo, dalla semplice condivisione alla partecipazione attiva, è fondamentale per continuare a far crescere questa iniziativa e aiutare concretamente chi ne ha più bisogno.