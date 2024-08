Arezzo, 5 agosto 2024 – Saverio Tommasi presenta i suoi libri a Civitella

Ultimo appuntamento del Festival delle Musiche con lo scrittore e giornalista fiorentino invitato a dare voce lì dove il suono s’interrompe

Ultimo appuntamento del Festival delle Musiche a Civitella in Val di Chiana con un incontro che, interrompendo il suono, si sofferma sul racconto sulle voci dell’oggi per immaginare il domani. Mercoledì 7 agosto, con inizio alle ore 21:15 presso la Rocca di Civitella, sarà lo scrittore e giornalista Saverio Tommasi a gettare luce sull’oggi presentando le sue ultime pubblicazioni intervistato dal giornalista Andrea Laurenzi. Ingresso libero.

Saverio Tommasi è scrittore e giornalista per Fanpage.it, autore di reportage e inchieste in Italia e all’estero, privilegiando temi legati ai diritti umani e civili. Diplomato all’Accademia di Arte Drammatica dell’Antoniano di Bologna, scrive e rappresenta spettacoli di teatro civile. Gli ultimi libri pubblicati sono “Siate ribelli, praticate gentilezza” (Sperling & Kupfer, 2018); “In fondo basta una parola” (Feltrinelli 2021); “Troppo Neri” (Feltrinelli 2023); “Il Generale al contrario” (People 2024). Nel 2019 ha ideato e fondato l'onlus Sheep Italia, attiva nella promozione dei diritti umani e di cui è anche presidente. Tra i progetti dell'associazione vi è la realizzazione e la successiva distribuzione di coperte di lana a persone senza fissa dimora, l'offerta di progetti di formazione a soggetti in difficoltà (donne in situazioni di fragilità, ospiti di centri di accoglienza o di salute mentale), finalizzati all’insegnamento di cucito e lavoro a maglia e all’ottenimento di attestati che ne facilitino l'ingresso nel mercato del lavoro.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz On The Corner, A.S. Monteservizi. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana e Monte San Savino. Direzione artistica Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.

Info Festival presso Officine della Cultura 0575 27961 - 338 8431111 - [email protected].

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le rispettive pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.

