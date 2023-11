«Sante donnacce», teatro, mostre e letture per dire no alla violenza

Arezzo, 25 novembre 2023 – Proiezioni, spettacoli e incontri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come quelli gratuiti organizzati dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo. Stasera alle 21 appuntamento con «Sante donnacce» di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte al Teatro Petrarca. Uno spettacolo comico che ironizza sulle donne, sugli equilibrismi per conciliare carichi domestici e vita lavorativa, sugli stereotipi che ancora imperversano. «Sante Donnacce» è pensato e prodotto in stretta collaborazione con Artemisia, l’associazione che opera a supporto delle donne vittime di violenza. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su discoverarezzo.com. “Com’eri vestita?” è il titolo della mostra allestita fino al 10 dicembre nel cortile di palazzo comunale con gli abiti delle donne vittime di stupro e le loro testimonianze. Curata dall’associazione Pronto Donna col patrocino dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo, prende spunto dalla poesia “What I was wearing” (Cosa indossavo) di Mary Simmerling. Il percorso narrativo è in italiano e tradotto in inglese, spagnolo e francese. Laboratori di teatro e spettacoli nelle scuole primarie contro gli stereotipi di genere: Pronto Donna - Centro Antiviolenza, associazione culturale Noidellescarpediverse e Libera Accademia del Teatro uniscono le forze per promuovere una serie di incontri rivolti ai bambini e alle bambine che vedranno la didattica teatrale diventare uno strumento per riflettere sulla cultura di genere e sull’affermazione delle pari opportunità. L’iniziativa, sviluppata fino al 6 dicembre, farà tappa nelle scuole primarie «Gamurrini», «Pio Borri» e «Bruni» dell’Istituto Comprensivo «Cesalpino». Oggi alle 19 reading teatrale in Fraternita di MAD24 - Tragedia di una mistica del Seicento, che prende spunto dal libro, la cui autrice è Cinzia Della Ciana con la sonorizzazione della Musicista Roberta Vacca. Colori e creatività per dire "no" alla violenza sulle donne: ad Arezzo torna la mostra "Amare è un'altra cosa". Da oggi novembre la Galleria Arti/già/nato di Palazzo Chianini Vincenzi ospita per il secondo anno consecutivo la mostra d'arte moderna e contemporanea dedicata al contrasto alla violenza di genere. Stasera al Teatro Moderno di Tegoleto alle 21 la compagnia del Teatro Bresci presenta il reading teatrale “Lamoreviolento”, storie di femminicidio recitate da Anna Tringali e Giacomo Rossetto. Lo spettacolo verrà replicato ad Arezzo domani alle 18 al Teatro Bicchieraia, preceduto alle 16:30 dal dibattito “Violenza di genere, cosa fare?” che, moderato dal capocronista de La Nazione Federico D’Ascoli, vedrà la partecipazione delle autorità del territorio, psicologi e rappresentanti di numerose associazioni. L’ingresso è libero. Stamani alle 9.30 al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino, c’è «Io credo nell’amore« progetto teatrale che vuol mettere in luce i rapporti umani sotto il profilo sentimentale e le relazioni squilibrate. Nove semi è il titolo del documentario di Maurizio Vaccaro, che sarà proiettato alla biblioteca Le Fornaci di Terranuova oggi alle 17. Sempre alle 17 al teatro comunale di Bucine c’è l’incontro su Diritto al lavoro e tutela delle persone lgbtiqa, seguirà alle 18,45 Conchas spettacolo della Compagnia Semi Volanti. Uno spaccato di realtà verosimile, in cui si intrecciano frammenti di vita realmente vissuta, in una trama pensata nella quotidianità del vivere contemporaneo. Nata e Comune di Bibbiena, presentano stasera alle 21 al Teatro Dovizi “Cosa saremo poi - Una semplice storia di bullismo”, tratto dall’omonimo libro di Luigi Ballerini e Luisa Mattia. Gli interpreti Cinzia Corazzesi e Mirco Sassoli, diretti dalla regista Alessandra Aricò, attraverso i linguaggi del teatro e la musica dal vivo di Lorenzo Bachini, porteranno in scena una storia in cui il corpo di una donna, diventa, ancora una volta, oggetto sul quale esercitare potere e sopraffazione. Alle 18 alla Biblioteca Comunale di Bibbiena, la presentazione del libro “La Donna senza età. Auto-aiuto per le Donne” di Simona Cipriani, moderatore Gabriele Roggi.