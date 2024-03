Salone del libro di Torino: "Un fondo a sostegno dei piccoli editori"

"Per la prima volta la Toscana stanzia un fondo a sostegno delle medie e piccole case editrici che prenderanno parte al Salone del Libro di Torino", annuncia, Cristina Giachi (nella foto) consigliera regionale Pd e presidente della Commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali sul bando della Regione a sostegno dei medi e piccoli editori che parteciperanno al Salone del Libro di Torino.

"Si tratta – spiega Giachi – di un avviso pubblico dell’Assemblea regionale che intende contribuire alle spese che queste realtà sosterranno per allestire iniziative dedicate alla promozione di libri e della lettura nel padiglione della nostra regione; un progetto di partecipazione complessivo che nasce dalla collaborazione tra Giunta e Consiglio regionale. È una novità importante nelle politiche culturali delle Toscana su cui con gli Stati generali della cultura abbiamo creduto molto e resa possibile grazie al dipartimento cultura della Regione e al Consiglio regionale".

"Una misura – sottolinea ancora la consigliera regionale – a supporto della piccola editoria che auspichiamo venga in futuro stabilizzata. Un secondo avviso, dedicato agli editori che hanno un proprio stand, uscirà nelle prossime settimane ad opera della Giunta. Il bando, aperto fino al 25 marzo, rappresenta una prima risposta alla necessità di far crescere la filiera del libro toscana: un’infrastruttura fatta anche di tante piccole realtà di grande valore che svolgono un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo culturali e di promozione della lettura, che stiamo attivamente portando avanti in tutti i territori".