Arezzo, 16 luglio 2024 – Le produzioni Körper continuano a circuitare durante tutto il mese di luglio nelle numerose piazze teatrali dell’intera penisola. Fra gli appuntamenti da non perdere Rua Da Saudade di Adriano Bolognino a Kilowatt Festival (giovedì 18 luglio, Chiostro Santa Chiara - ore 23:00 - Sansepolcro). Dopo l’anteprima italiana di SAMIA site specific, il coreografo napoletano sarà uno dei protagonisti di Kilowatt Festival con la performance Rua Da Saudade (giovedì 18 luglio, Chiostro Santa Chiara - ore 23:00), un approfondimento sulla poetica di Fernando Pessoa e la sua grande creazione estetica: l’invenzione degli eteronimi. Ispirandosi, quindi, alle quattro principali personalità letterarie dello scrittore portoghese, quattro danzatrici interpreteranno diversi eteronimi dotati di autonoma identità; ognuna di loro avverte ed esplora la propria e intima forma di Saudade, mettendola poi in relazione a quella delle altre.

Adriano Bolognino nasce a Napoli nel 1995. Vince come coreografo emergente nel 2022 il premio Danza&Danza. Per Il 2024 il teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e ZFIN, Compagnia Nazionale di Malta gli commissionano un nuovo lavoro.

Come Coreografo freelance Crea SKRIK (2023) per la compagnia MM Contemporary Dance Company e debutta al Festival Opera Estate, creazione in collaborazione con AnticorpiXL-Prove D’Autore. DIVINA (2023) per la Compagnia Opus Ballet creazione commissionata in omaggio a Maria Callas e per la stessa compagnia crea WHITE ROOM (2022) con il sostegno del centro di produzione Virgilio Sieni. BEHIND YOU (2022) creazione estratta da White Room è selezionato a MAS DANZA e vince premio del pubblico e Tour alle Isole Canarie. Le sue creazioni vanno in scena in contesti nazionali ed internazionali tra cui Biennale Danza, Torino Danza, Festival Aperto, Cross Festival, DanceDaysChania, Artissima, Moving Colors e altri.

KÖRPER | CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA

Körper continua la sua attività di produzione e valorizzazione dei nuovi linguaggi della danza contemporanea in Campania, in Italia e all’estero. Un progetto articolato non solo attraverso produzioni di spettacoli nei teatri, ma anche con residenze, incontri, in grado di mettere in relazione la scena contemporanea locale con quanto avviene a livello nazionale e internazionale.

Il riconoscimento del MIC a giugno 2022 come Centro Nazionale di Produzione della Danza arriva dopo 20 anni di attività e stimola il Centro a continuare a sostenere l’emersione dei giovani coreografi/e del territorio della Regione Campania, con uno sguardo aperto alle realtà artistiche internazionali.

Il Centro di Produzione Körper negli anni ha costruito relazioni con realtà istituzionali e territoriali di produzione e diffusione della danza e delle arti, come il Teatro Pubblico Campano, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli - MANN, l’Accademia delle Belle Arti, il Centro di Produzione Teatrale Casa del Contemporaneo, il Teatro Nazionale di Napoli, il Liceo Coreutico Palizzi con le quali è in costante dialogo, ampliando così la propria proposta di programmazione nei luoghi delle partnership.