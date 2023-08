Rolli, leggenda del jazz al Grey Cat Rock, flamenco e folclore europeo

SCANSANO (Grosseto)

Il Grey Cat Jazz Festival fa tappa alla Cantina Vignaioli Morellino di Scansano con il concerto Sound Archives – Un’orchestra tascabile, in programma mercoledì: ospite d’onore sarà il bassista e contrabbassista di fama internazionale Maurizio Rolli, che si esibirà assieme a Emanuela di Benedetto (voce), Gianluca Caporale (sax), Giulio Gentile (pianoforte) e Michele Santoleri (batteria). La serata avrà inizio alle 20 con la visita alla cantina seguita da una degustazione dei vini della cooperativa. Spazio poi all’aperitivo e ai piatti tipici della Maremma, accompagnati dalla musica jazz. Sound Archives riprende la collaborazione di Maurizio Rolli con alcuni dei più brillanti talenti del panorama musicale italiano, che lo stesso bassista ha contribuito a scoprire e formare nella sua veste di docente di jazz. Sarà un concerto eclettico, che ripescherà sonorità dalla tradizione jazz ma anche dalle armonie della musica del Novecento, passando per l’energia del rock e per la varietà ritmica del flamenco e delle musiche di folclore europeo.

"Siamo felici di ospitare Maurizio Rolli e il Grey Cat Jazz Festival, realtà con cui abbiamo iniziato a collaborare dal 2019 – dichiara Benedetto Grechi, Presidente della Cantina Vignaioli Morellino di Scansano –. Non solo: appoggiamo anche altre iniziative a livello locale come il festival I Luoghi del tempo e altri eventi in campo musicale e culturale, felici di unirci a manifestazioni capaci di rendere vivo più che mai il nostro meraviglioso territorio, del quale la nostra cooperativa è sicuramente un tassello importante per quel che riguarda il tessuto sociale e imprenditoriale".

E la Cantina del Morellino di Scansano adesso sta vivendo un momento molto importante, perché taglia il traguardo dei cinquanta anni di attività, risultato che premia un lavoro costante tanto della Cantina diretta da Sergio Bucci quanto delle aziende socie (circa 160) che conferiscono le uve, non solo quelle destinate poi a dare vita al Morellino, rosso Docg.

Organizzare eventi – come quello che a luglio ha portato centinaia di persone nella sede di Scansano per la festa dei cinquanta anni – oppure ospitarli sono modi per far conoscere sempre più e sempre meglio i vari prodotti, non solo quindi il Morellino ma anche gli altri rossi, i bianchi, i rosati e pure lo spumante.

Adesso tocca ad una delle serate del Grey Cat Jazz Festival, rassegna che rappresenta un punto d’incontro fra i leader indiscussi della scena jazz nazionale, internazionale e i giovani talenti. Ogni anno, nei mesi estivi, la manifestazione anima alcuni dei più suggestivi luoghi del Grossetano con la programmazione di oltre una dozzina di concerti.

Il costo del biglietto per l’intera serata, acquistabile nel sito della Cantina, è di 25 euro. Per chi volesse partecipare soltanto alla visita, alla degustazione e al concerto, escludendo quindi l’aperitivo e la cena, l’ingresso è di 12 euro (ridotto 10 per under 25 e tesserati Arci).