Arezzo, 27 novembre 2024 – Ritornano nella Sala Consiliare di Subbiano gli Incontri Letterari promossi dal Comune, questo Sabato, 30 Novembre alle ore 16, Giorno della Festa della Toscana, l’appuntamento è con Paola Magrini e la sua ultima pubblicazione “PassiPonti”.

Paolo Domini, assessore alla Cultura del Comune di Subbiano, commenta:

“Siamo già stati molto colpiti dal primo libro scritto da Paola, che venne presentato nella cornice del nostro centro storico nell'estate del 2023 all'interno della rassegna "Martedì d'autore" promossa dall'Associazione culturale "La Cornucopia" e patrocinata dall'ente. Paola ha un talento unico nel suo scrivere, semplice, eppur capace di toccare le profondità dell'anima”.

“PassiPonti” è la storia di un viaggio, quello che tutti, inevitabilmente, affrontano nella propria vita, ed è così che Antonio, Marco, Danila e don Alessio diventano alcuni dei personaggi attraverso i quali la storia si dipana tra passato e presente.

Per il Sindaco di Subbiano, Ilaria Mattesini l’appuntamento vuole essere” Un invito alla lettura, per scoprire quelle parti di noi che non siamo sempre in grado di tener fuori e che muove dalla consapevolezza che ci sono persone che incontriamo che, nel bene e nel male, sono dei ponti che ci permettono di compiere i passi della vita.”

“ PassiPonti” è la seconda esperienza letteraria di Paola Magrini, autrice che ha ottenuto in questo ottobre 2024, il Diploma d’Onore, con menzione, al Concorso Letterario Nazionale Argentario e Premio Caravaggio, distinguendosi nella sezione narrativa d’emozione.

“PassiPonti” è una narrazione coraggiosa, capace di arrestare le azioni e liberare il pensiero per attraversare, nonché vivere, i "passiponti" di ognuno di noi e Paolo Domini dopo averlo letto afferma “ Dalla lettura di questa seconda opera siamo rimasti molto colpiti dalla capacità di Paola Magrini di attingere dal suo vissuto per descrivere queste storie, questi passaggi, in cui si affrontano temi personali, ma che coinvolgono i suoi interlocutori, stimolando le loro riflessioni al riguardo. Ed è proprio la creatività dell'autrice, che porta le persone che incontra a fare considerazioni su argomenti a loro non strettamente congeniali, quello che più ci ha positivamente sorpreso. Scoprire sé stessi anche attraverso gli altri, rendendo tutti i protagonisti partecipi delle emozioni che intende trasmettere.”

Sabato l'autrice, insieme all’Amministrazione Comunale incontrerà volentieri chiunque voglia conoscere e apprezzare questa opera in cui Paola si lascia andare ad una scrittura leggera ma potente, capace di mettere nero su bianco il valore esistenziale di una vita vissuta e onorata sempre con dignità e rispetto.