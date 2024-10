Riforme, premierato, autonomia differenziata, effetti sull’ordinamento costituzionale con la Fabbrica delle Idee

Arezzo, 22 ottobre 2024 – La Costituzione Italiana dal 1 gennaio 1948, con il modificarsi della società, dei bisogni, delle sensibilità sociali e culturali, ha subito vari tentativi di modifica: dalla commissione bicamerale Bozzi (1938-1985), a quella De Mita-Iotti ( 1992-1994), D’Alema- Berlusconi (2005), Renzi (2016) e con varie proposte di comitati di saggi, o provvedimenti di revisione, nati ed approvati in Parlamento. Varie iniziative di modifica della Costituzione sono state accompagnate da referendum confermativi o abrogativi, come quello, più recente del 2016, che pose fine anche al Governo Renzi. Oggi ci troviamo di fronte a una proposta per l’elezione diretta del premier e alla legge sull’autonomia differenziata, che allarga a 23 le materie che possono essere delegate alle regioni. La nostra Costituzione si fonda: sulla tripartizione dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario, sul controllo di tale esercizio e sui limiti che ad essi sono opposti. E’ questo equilibrio fra i poteri, i limiti al loro esercizio, che rende la democrazia europea un punto di riferimento. La riforma sul Premierato, proposta su iniziativa del Governo, incide sugli equilibri fra i poteri statuali, modificando i limiti al loro esercizio, precostituendo un futuro illiberale e con la legge sull’autonomia differenziata, vengono aumentate le disparità economiche, sociali fra le singole aree del Paese? Su questi temi La Fabbrica delle Idee ha organizzato un dibattito in programma per domani alle 17.30 nella sala Cgil di via Montecervino 24. Si parlerà appunto di riforme, premierato, autonomia differenziata, effetti sull’ordinamento costituzionale. Introduce Mauro Seppia, La Fabbrica delle Idee. Ci saranno interventi di Cristina Napoli, ricercatrice di Istituzioni di Diritto Pubblico Università La Sapienza di Roma, Valdo Spini, Presidente «Fondazione Circolo Fratelli Rosselli» Firenze. Nel corso dell’evento sarà in mostra il libro di Valdo Spini «Sul Colle più alto» che ricostruisce retroscena e le modalità delle elezioni dei Presidenti della Repubblica.