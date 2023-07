Ribaltone Gucci, Bizzarri lascia "Rimetteremo la griffe sui binari"

di Eva Desiderio

Notizia bomba nel mondo del lusso e della moda. Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci dal 2015, nonchè membro del Comitato Esecutivo di Kering dal 2012, lascerà l’azienda a partire dal 23 settembre 2023. Figura chiave del Kering leadership Group da 18 anni, Marco Bizzarri ha concepito e guidato la strategia di crescita di Gucci dal 2015, dopo aver già ricoperto con successo incarichi presso altre realtà del gruppo Kering, riscuotendo un particolare successo anche in Bottega Veneta con lo stilista Thomas Maier.

Un ribaltone inatteso, visto che il 22 settembre a Milano Moda Donna sfilerà per la prima volta Gucci sotto la direzione creativa di Sabato De Sarno, scelto – come già nel 2014 per Alessandro Michele che ha lasciato il brand delle due G nel novembre scorso – proprio dallo stesso Bizzarri, uno dei manager più importanti del mondo, uomo di numeri ma soprattutto di visione.

Il giorno dopo il defilé più atteso Marco Bizzarri uscirà dal board di Gucci. Il Gruppo Kering, che ieri ha tenuto a Parigi il cda, parla di riorganizzazioni interne, ma la notizia dell’uscita di Bizzarri è sensazionale, specie per il lavoro magnifico fatto dal manager nato a Rubiera sessant’anni fa che ha fatto raggiungere alle vendite di Gucci oltre 10 miliardi. Un risultato prodigioso arrivato dalla trasformazione del marchio dal lusso al fashion. Ma al presidente di Kering, François-Henri Pinault, questi risultati prodigiosi non sono bastati. "Il marchio ultimamente non ha realizzato le migliori performance", aveva osservato lo stesso Pinault presentando i risultati annuali per il 2022, dicendosi "determinato" a rimettere Gucci "sui binari".

Al posto di Marco Bizzarri arriva Jean-François Palus, attualmente drettore generale del Gruppo Kering, che viene nominato presidente e Ceo di Gucci per un periodo transitorio. Avrà il compito di rafforzare i team e le operazioni di Gucci, mentre la Maison ricostruisce la sua autorevolezza e momentum, definendone la leadership e organizzazione del futuro. Palus lascerà il suo incarico nel cda di Kering e si trasferirà a Milano.

Cresce invece il ruolo di Francesca Bellettini, presidente e Ceo di Yves Saint Laurent dal 2013: tutti gli amministratori delegati dei marchi riporteranno a lei e sara responsabile della guida delle Maisons del Gruppo nelle loro prossime fasi di crescita.