Prove aperte al teatro alla Misericordia di Sansepolcro

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Tanti appuntamenti al teatro alla Misericordia di Sansepolcro.

Le prove aperte al pubblico di NON HO CHIESTO (IO) DI VENIRE AL MONDO, di Alessandra e Roberta Indolfi, e di CONTATTO, di Federica Dauri

Venerdì 11 ottobre, appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro con la prova aperta al pubblico di Non ho chiesto (io) di venire al mondo - manifesto di resa, performance di danza di Alessandra e Roberta Indolfi che, insieme a Eleonora Gambino e Giuseppe Zagaria, prestano voci e corpi alla contestazione del mondo e della società contemporanea. I quattro corpi in scena si fanno megafono, diventando forma incarnata di contestazione, mentre la danza si manifesta in modo performativo e provocatorio.

Venerdì 18 ottobre, un'altra prova aperta al pubblico, quella di ConTatto, lavoro di Federica Dauri che esplora il tema dell'intimità attraverso la storia d’amore tra due uomini: Luca, danzatore, e Alain, disabile a seguito di un ictus midollare. Il tema del “contatto” viene esplorato attraverso una lenta danza carnale che coinvolge i sensi e l’ascolto: un viaggio poetico che si sviluppa in un dialogo fisico ed emotivo tra i due; un’esperienza sensoriale e viscerale, capace di mettere in luce la natura di un’intimità autentica, sensibile e sottile.

Le prove aperte si svolgeranno alle 21:00 al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro.

Info: 0575 733063 - [email protected]

Martedi 15 ottobre, alle 21:00, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, è in programma un dopocena con i Visionari di Kilowatt e gli aspiranti tali. L'incontro è un'occasione per stare insieme e raccogliere idee, desideri e aspettative sulle attività che CapoTrave/Kilowatt realizzerà nel corso dell'anno e in vista di Kilowatt Festival 2025.

L'ingresso è libero e aperto a tutti coloro che vogliano unirsi per conoscere il progetto dei Visionari e dell'associazione. Info: [email protected] - 0575 733063

attività realizzata con il contributo della Chiesa Evangelica Luterana