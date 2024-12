Arezzo, 27 dicembre 2024 – Presepe di Gricignano, la magia continua nella sua terza edizione

È stata inaugurata la terza edizione del Presepe vivente di Gricignano, un evento che ogni anno rinnova l’emozione di un’esperienza unica, fatta di spiritualità, tradizione e bellezza. Alla cerimonia di apertura presentata da Michele Foni, hanno preso parte il sindaco Fabrizio Innocenti e l’assessore alla cultura Francesca Mercati, insieme al presidente della provincia Alessandro Polcri, che hanno voluto sottolineare come questa edizione si arricchisca ulteriormente di nuovi scenari e personaggi, grazie al costante impegno della comunità locale. Novità di quest’anno inoltre è stata la collaborazione con la Scuola Maestre Pie di Sansepolcro che ha realizzato, in sinergia con Donatella Zanchi, un concorso presepiale che ha visto protagonisti proprio i piccoli allievi che si sono prodigati nella realizzazione di alcune scene della natività. Per ognuno di loro è previsto un riconoscimento e il vincitore sarà svelato mercoledì 1° gennaio 2025.

Il percorso del presepe, allestito nel parco centrale della frazione, è reso ancora più incantevole dalle luci e dalle atmosfere serali, offrendo ai visitatori un vero e proprio viaggio nel tempo. Grande merito va agli abitanti di Gricignano e ai tanti volontari che, con dedizione e passione, hanno collaborato per dar vita a una rappresentazione così coinvolgente. Il Presidente della Pro Loco Bruno Bellucci ha accompagnato i presenti alla cerimonia, fra cui anche il Cavalier Valentino Mercati, in un primo passaggio del percorso fra le torce appena accese e i figuranti già posizionati, pronti ad accogliere il fitto pubblico in coda per prendere parte all’evento inaugurale di questa iniziativa.

Alcuni ricorderanno il lieto evento della scorsa edizione, quando proprio nel primo giorno di rappresentazioni venne alla luce un agnellino nella stalla di fronte alla Natività, ebbene quest’anno l’ovino ormai cresciuto è di nuovo presente in scena, un simbolo di prosperità e continuazione per celebrare la letizia di uno dei periodi più festosi dell’anno, perché siano realmente fonte di gioia e di emozioni autentiche.

Un appuntamento imperdibile, che celebra la forza della comunità e il valore della tradizione, regalando a tutti i visitatori momenti di autentica meraviglia.

Le prossime date saranno sabato 28 dicembre, 1 e 6 gennaio 2025 a partire dalle 17.00.