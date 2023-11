Premi di produttività. Tassazione agevolata . Welfare aziendale: novità

E’ confermata per il 2024 la detassazione dei premi di produttività al 5 per cento. C’è inoltre una novità che riguarda il welfare aziendale: è previsto i fringe benefit fino a 2 mila euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri. I benefici, oltre che per il pagamento delle bollette, potranno essere riconosciuti per i pagamenti di affitto e mutuo prima casa. Per quanto riguarda le misure fiscali per il welfare aziendale, limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di 1.000 euro è elevato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico. La soglia di 2mila euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. Sempre per il 2024, sale da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente, esclusi i redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati fino a 15mila euro. In questo modo viene ampliata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente, che viene parificata a quella già in vigore a favore dei pensionati.

Mo.Pi.