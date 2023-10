Piazza dei Miracoli, nuovo look. Rifatto il manto erboso davanti alla Cattedrale

Piazza dei Miracoli di Pisa si rifà il look. E’ stato appena rigenerato il prato dopo alcuni lavori. L’azienda incaricata ha condotto lavori mirati per restituire al prato della piazza la sua bellezza originale. Massimiliano Del Viva, rappresentante dell’azienda Hts, ha spiegato il processo di rigenerazione e cura dei tappeti erbosi di Piazza dei Miracoli. "Le operazioni di manutenzione straordinaria sono iniziate lunedì , con particolare attenzione al prato della lupa e al pezzo antistante la cattedrale". L’Opera Primaziale ha selezionato la varietà d’erba per la semina: "La scelta della miscela erbosa basata sull’essenza Festuca arundinacea – sottolinea Del Viva –, è stata selezionata per adattarsi all’ambiente della Piazza". Tra due settimane si avrà la percezione del nuovo manto erboso.