Pescaiola da Vivere, sabato 10 giugno la grande festa di quartiere

Arezzo, 9 giugno 2023 – Sarà il decimo taglio del nastro per Pescaiola da Vivere, la grande festa di inizio estate organizzata dalla Confcommercio di Firenze-Arezzo su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e il contributo di Banca Tema.

La cerimonia inaugurale, quest’anno, si terrà alle ore 19:00 in Largo I Maggio ad Arezzo.

Saranno presenti:

Alessandro Ghinelli, Sindaco di Arezzo

Simone Chierici, assessore attività produttive Comune di Arezzo

Catiuscia Fei, direttore aggiunto Confcommercio Firenze-Arezzo

Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio di Arezzo-Siena

Lucia Verdi, specialista sviluppo area territoriale Banca Tema.

Per l’occasione verrà tagliata una torta speciale realizza dalla Pasticceria Crivaro per celebrare i 10 anni di Pescaiola da Vivere.

C’è grande attesa da parte dei commercianti della zona che aspettano con trepidazione la festa di Confcommercio, diventata ormai un simbolo per tutto il quartiere. Il programma delle iniziative è per tutti i gusti e le fasce di età: dalle 17 fino a mezzanotte, via Alessandro dal Borro, via Benedetto Croce e Largo I Maggio saranno animate da musica, intrattenimento, ristorazione, degustazioni, dimostrazioni sportive, balli di gruppo e caraibici, sfilate di moda, laboratori per bambini, animazione e tanto altro. Un concentrato di allegria che darà ampia visibilità a tutti i negozi della zona, aperti fino a tardi per non perdere nemmeno un acquisto nella grande notte di Pescaiola.