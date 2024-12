Paolo Benvengù e Irene Grandi illuminano il Teatro Verdi

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Il Teatro Verdi di Monte San Savino si appresta a vivere un evento speciale, e una serata indimenticabile, con l’arrivo di Paolo Benvegnù con il suo fortunato “Piccoli fragilissimi film reloaded tour” condividendo il palcoscenico, per la data savinese, con Irene Grandi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 dicembre con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Comune di Monte San Savino e A.S. Monteservizi. “Piccoli fragilissimi film reloaded tour” è una produzione Magellano Concerti, Woodworm, Friends and Partners e Officine della Cultura. Firma la scenografia dello spazio scenico Lucia Baricci.

Fondatore e frontman degli Scisma, Paolo Benvegnù è uno degli autori più raffinati e sensibili della scena musicale italiana. Con una carriera che spazia tra progetti solisti e collaborazioni di prestigio, Benvegnù si è affermato per la profondità dei suoi testi, l’intensità della sua musica e una capacità unica di raccontare il lato più intimo e complesso dell’animo umano, qualità che gli sono valse la Targa Tenco 2024 per il miglior album con “È inutile parlare d’amore”. “Piccoli fragilissimi film”, pubblicato nel 2004 segnando l’esordio da solista, è uno dei suoi lavori più iconici, e con il “reloaded tour" Benvegnù rilegge questo capolavoro con una nuova veste, arricchita da arrangiamenti inediti e da preziose e inaspettate collaborazioni - Paolo Fresu & Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Dente, Malika Ayane, Appino Motta, Tosca, Piero Pelù, Giovanni Truppi, Fast Animals and Slow Kids e Lamante - insieme alla band consolidata negli ultimi anni composta da Luca Roccia Baldini – che firma anche la produzione del disco -, Gabriele Berioli, Saverio Zacchei, Daniele Berioli e Tazio Aprile. E da un ritorno speciale: Andrea Franchi alla batteria, insieme a Baldini uno tra i primi collaboratori di Benvengnù nella sua ormai ventennale carriare da solista.

Sarà al fianco di Benvegnù nella data presso il Teatro Verdi Irene Grandi, una delle voci più amate del pop italiano, presenza carismatica e inconfondibile del nostro panorama musicale, segnando la scena pop-rock degli ultimi tre decenni. Con i suoi brani ha saputo conquistare il cuore del pubblico e innovare il suo percorso artistico con sfumature soul, blues e jazz. La sua energia esplosiva e la capacità di emozionare dal vivo la rendono una special guest ideale per questa serata in grado di offrire un’esperienza emozionante e coinvolgente.