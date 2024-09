Non vi ho chiesto di chiamarmi mamma. Cronaca di un affido sine die nel libro di Karin Falconi

Arezzo, 23 settembre 2024 – Si chiama Non vi ho chiesto di chiamarmi mamma. Cronaca di un affido sine die il libro di Karin Falconi che sarà presentato sabato 28 settembre alle 16 al centro di aggregazione sociale di Villa Severi ad Arezzo a ingresso libero. Interverranno oltre all'autrice, Emilia Russo Presidente Ma'ma e il Centro Affidi di Arezzo. Ci saranno testimonianze di famiglie affidatarie e dei loro adolescenti. Continua così la campagna della Ma'ma non vi ho chiesto di chiamarmi mamma, sull'affido degli adolescenti fuori famiglia. A seguire ci sarà un aperitivo per i partecipanti. L'evento si svolge col patrocinio del Comune. Non vi ho chiesto di chiamarmi mamma. Cronaca di un affido sine die, è la seconda uscita di «Opificium», la collana di narrativa dedicata a temi sociali e del lavoro, frutto di una collaborazione tra Edizioni Lavoro e Avagliano editore. Diario ironico, acuto e sempre sincero, il romanzo parla dell’irruzione di due sorelle preadolescenti all’interno di una famiglia serena e affiatata, formata da mamma, papà e un’unica figlia, anche lei preadolescente. La voce narrante è quella di una donna, che, dopo essersi occupata per anni, attraverso una associazione, di trovare una famiglia a tutti quei bambini che i servizi sociali definiscono “incollocabili” perché troppo grandi di età, o malati o difficili, decide di fare il grande passo, intraprendendo il tortuoso ed emozionante cammino dell’affido familiare. Il passaggio dalla teoria alla pratica è tutt’altro che semplice e da questo momento nulla sarà più come prima: le due ragazze costringeranno la protagonista alla ricerca di sempre nuovi equilibri in un continuo alternarsi di emozioni. Tra i mille dubbi e tormenti che accompagnano le sue giornate, un’unica certezza: la sua scelta è per sempre e non si torna indietro. Tratto da tante storie vere. Il libro contiene in appendice un Vademecum su come si diventa genitori affidatari e la Postfazione di Emilia Russo, presidente M’aMa-Dalla Parte dei Bambini, che pone l’accento sulla particolare forma di affido che è il sine die. L'evento è aperto a tutti gli interessati, per info Centro Affidi di Arezzo (via Garibaldi 15 tel 0575 377103 mail [email protected])