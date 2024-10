Arezzo, 22 ottobre 2024 – Nella valle dell'Arno. I musei per i bambini

Sabato 26 ottobre alle 16, al museo delle Terre Nuove, il Sistema museale del Valdarno presenterà il nuovo libretto per i più piccoli “Nella valle dell’Arno. I musei per i bambini”.

Il Sistema Museale del Valdarno ha infatti progettato e realizzato, grazie al supporto della Regione Toscana e al coordinamento di Mus.e, un nuovo strumento dedicato ai più piccoli e ai loro accompagnatori, offrendo un viaggio inedito alla scoperta dei sette musei e del territorio. Al Sistema afferiscono infatti il museo delle Terre Nuove, Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea, il museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Mine- museo delle miniere e del territorio, Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento, il museo paleontologico e il museo Venturino Venturi.

La piccola guida, i cui contenuti sono stati curati dai direttori dei musei, si presenta come particolarmente innovativa anche grazie al prezioso intervento dell'illustratrice Ilaria Faccioli, che ha ideato e realizzato numerose immagini a complemento dei testi.

Ilaria Faccioli, illustratrice e graphic designer, è nota a livello nazionale e internazionale per la sua opera fine e vivace, in grado di chiarificare i testi per le giovani generazioni grazie al suo estro e alla sua mano creatrice. Fra i suoi titoli: Sono il numero uno, Io conto (2010), Le regole raccontate ai bambini (2010), Le stagioni in movimento (2019), A rifare il mondo (2022), Prima elementare a fumetti (2024) e numerosi altri. Con Emanuele Gipponi fa parte di Due mani non bastano, studio che si occupa di illustrazione, progettazione grafica e art direction; insieme hanno progettato “Nella Valle dell’Arno. I musei per i bambini”.

I bambini e ragazzi che parteciperanno alla presentazione, oltre a ricevere l'omaggio del libretto, potranno partecipare all’atelier artistico sul linguaggio dell'illustrazione, a cura della stessa Ilaria Faccioli. Attraverso la tecnica mista i bambini coloreranno le illustrazioni simbolo di ciascun museo, che Ilaria ha realizzato per la guida del Sistema. Il laboratorio è pensato per bambini dai 6 ai 10 anni ed è gratuito

Dove: Museo delle Terre Nuove - Palazzo d’Arnolfo, Piazza Cavour, San Giovanni Valdarno (AR) Costo: gratuito