“Musichiamo”: un nuovo laboratorio per bambini con Proxima Music

Arezzo, 1 settembre 2023 – Un laboratorio per avvicinare i più piccoli al mondo della musica e dei suoni. Proxima Music ha rinnovato la propria programmazione didattica con uno speciale percorso esperienziale rivolto a bambini e bambine dai tre ai sei anni che proporrà un’attività di gruppo dove giochi e esercizi permetteranno di apprendere i diversi linguaggi musicali in modo divertente e inclusivo. L’avvio di questo laboratorio, dal titolo “Musichiamo”, sarà anticipato da due open day a partecipazione gratuita in programma alle 17.30 di lunedì 18 e 25 settembre nella sede della scuola in via Severi ad Arezzo, con i giovani allievi che verranno divisi in due gruppi omogenei a seconda dell’età.

Le lezioni saranno tenute dalla maestra Anna Delli Muti che porrà a disposizione di Proxima Music una trentennale esperienza professionale e artistica. Psicologa, neuropsicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, la docente è diplomata in pianoforte, laureata in discipline della musica e specializzata in didattica della musica, con un percorso in cui ha acquisito conoscenze, competenze e professionalità che verranno ora declinate in “Musichiamo”. L’obiettivo del laboratorio è di offrire nuove possibilità espressive e comunicative attraverso lezioni con cadenza settimanale dove i piccoli allievi saranno stimolati nella loro percezione uditiva e incoraggiati a condividere sensazioni ed emozioni. Esercizi, giochi, colori e strumenti permetteranno di scoprire il linguaggio musicale per arrivare a sviluppare espressività, fantasia, apprendimento e collaborazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.proximamusic.academy, mentre per prenotarsi per l’open day è possibile scrivere a [email protected] «Comunicare con i suoni - spiega la maestra Delli Muti, - costituisce per il bambino una modalità espressiva strettamente legata allo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale. La finalità di “Musichiamo” è di far vivere fin dall’età infantile i benefici dell’educazione musicale».