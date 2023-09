Murabilia, Lucca si veste a festa Gran finale della rassegna green

L’amore per le piante e per i fiori esplode in un tripudio di profumi e di colori a Lucca, con Murabilia, la mostra mercato del giardinaggio di qualità che chiude questa sera a Lucca una tre giorni che ha riunito migliaia di appassionati da tutta la Toscana. Oltre 200 espositori da tutta Italia e dall’estero e ben nove mostre, oltre a decine di incontri a tema, animano il parco delle Mura Urbane, che per oltre un chilometro e mezzo, all’ombra degli alberi secolari, vedono migliaia di tipologie di piante, fiori e bulbi pronti a soddisfare la passione anche dei più esigenti.

Questa ventiduesima edizione è dedicata al tema "Underground – Sottosuolo vegetale" per svelare come un terreno ben curato e radici sane, siano uno dei segreti principali per avere piante e fiori belli e rigogliosi.

Una manifestazione che negli ultimi anni si è connotata per l’attenzione alla famiglia, dando vita a fianco ai laboratori per adulti, anche pratici di potatura e cura delle piante, anche a momenti ludico educativi per ragazzi e bambini, unendo più generazioni nel nome del giardinaggio.

Tante le curiosità e le rarità che si possono ammirare: dai bulbi rarissimi degli antichi tulipani olandesi, all’uva senza semi "occhio di pernice" che era letteralmente estinta e che è stata riscoperta e riprodotta, fino ai più bei esemplari delle orchidee, alle decine di specie diverse di clematis e di ibiscus.

Vale il viaggio anche solo l’ingresso all’Orto Botanico cittadino, uno dei più antiche della Toscana, compreso nel biglietto di Murabilia, dove si può sia girare liberamente che con visita guidata (ore 11 e ore 16).

A fare da corollario all’evento ci sono ben nove mostre da visitare, fra le quali spicca “La frutta che c’eracera”, ospitata nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, nel Complesso di San Micheletto (in via Elisa, a iingresso libero) dedicata alle varietà della tradizione della frutticoltura italiana ormai scomparse

Fra i tanti appuntamenti della giornata alle 14 la visita guidata dalla curatrice alla mostra La frutta che c’eracera con le antiche varietà oggi scomparse (ritrovo in casermetta San Regolo), alle 15: essenze, storia ed eleganza: Elisa Bonaparte e Mimì Pecci Blunt a Villa Reale di Marlia. Dalle 16 alle 18 "Garden Solution" l’angolo che vede gli esperti di orto e giardino pronti a dare consigli e suggerimenti pratici. Per i bambini invece alle ore 11 il regno delle api, alle 12 il magico mondo degli insetti, alle 15 "Animalia" per conoscere gli "esseri" del sottosuolo e alle 16 un orto in giardino per creare mini orti negli spazi verdi.

F. M.