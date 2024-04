Mito in Fabula conEnrico Lo Verso al teatro di Anghiari

Arezzo, 15 aprile 2024 – Sabato 20 aprile alle ore 21 va in scena al teatro di Anghiati lo spettacolo Mito in Fabula conEnrico Lo Verso. Adattamento e regia sono di Alessandra Pizzi con le coreografie e la danza aerea di Marilena Martina, una produzione Ergo Sum. Lo spettacolo tratto la Le Metamorfosi di Ovidio, è dedicato al MITO, quello classico ma sempre contemporaneo. MITO in fabula è “un’opera popolare”, un tentativo di intessere, attraverso l’arte, il racconto di storie leggendarie appartenenti a quell’articolato e variopinto repertorio che ci è stato consegnato da Ovidio nelle Metamorfosi. Enrico Lo Verso ripercorre gesta dei grandi e celebri miti, restituendo al racconto la sua funzione principale: rendere immortale il pensiero e il valore della classicità. Uno spettacolo che “pesca” dal passato e dalla poesia epica, per ritrovare insegnamenti e valori che oggi, a distanza di 2000 anni dalla stesura delle Metamorfosi, sono straordinariamente attuali. Se, come diceva Calvino, un classico è un libro che non ha mai smesso di dirci qualcosa, allora, nella rilettura del mito classico ritroviamo le matrici per vivere e comprendere il presente.