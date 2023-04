“Mercato dei sapori e della terra”: appuntamento a Tegoleto per la quarta edizione

Arezzo, 13 aprile 2023 – Si rinnova domenica 16 aprile a Tegoleto l’appuntamento con il “Mercato dei sapori e della terra”. La manifestazione, giunta alla quarta edizione nella riqualificata piazza della Chiesa a Tegoleto, organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Val di Chiana, che vede la partecipazione di C&T Comunità di Tegoleto ed altri partner del territorio, si presenta in una nuova veste arricchita.

“Torniamo anche quest’anno con un evento che coniuga le eccellenze locali nella splendida cornice del centro storico di Tegoleto – spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi –. Una scommessa che fin da subito ha riscontrato un grande successo messa in campo come Amministrazione all’interno di quella serie di iniziative promozionali del territorio e dell’enogastronomia”.

“Non un mercato qualunque dove si compra e si vende cibo, ma bensì un luogo dove si costruisce la fiducia in quello che mangiamo e con gli stessi produttori che raccontano la storia, l'anima e il sacrificio dei loro prodotti”, aggiunge l'Assessore all’Agricoltura Ivano Capacci.

“Siamo davvero soddisfatti di poter diffondere la filosofia della filiera corta, della territorialità e della stagionalità, in un'ottica del principio che da sempre Slow Food sostiene del buono, pulito e giusto”, commenta la Fiduciaria della condotta Slow Food Val di Chiana Ginetta Menchetti.

Il mercato con i suoi tanti produttori rappresenterà molte delle eccellenze del territorio, dai salumi ai formaggi, al vino, alla birra artigianale, fino ai grani antichi e molto altro. Ci saranno anche i produttori del Mercato del Cacio di Civitella e della Fiera del Miele di Pieve al Toppo, produttori di zafferano, trasformatori di carne, produttori di birra e aziende vinicole del territorio insieme a tanti altri. Prevista una iniziativa nel pomeriggio dei ragazzi del Centro Aquilone mentre a mezzogiorno si terrà un pranzo realizzato con il Cas La Torre.

Una conferma di questa edizione è la partecipazione de La Conserveria di Castiglion Fiorentino con i Ragazzi speciali, un valore aggiunto al Mercato con le loro conserve, succhi di frutta, marmellate e vasocottura, prodotti caratterizzati da materie prime da filiera corta, selezione di varietà antiche, ricette dimenticate.

Il mercato si aprirà domenica 16 aprile, dalle ore 9 alle 19. I visitatori avranno modo di lasciarsi guidare tra i sapori del territorio e conoscere così tutti i volti di un Mercato unico. Sarà un’occasione imperdibile per arricchirsi attraverso lo scambio culturale con i produttori e l’acquisto dei loro straordinari prodotti.