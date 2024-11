Meno 6 all’apertura del cartellone natalizio a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 29 novembre 2024 – Meno 6 all’apertura del cartellone natalizio.

Le risate dei bambini e le melodie festose riempiranno le strade del centro storico di Castiglion Fiorentino

Ancora pochi giorni e a Castiglion Fiorentino si respirerà l’aria magica del Natale.

Inutile cercarlo al Polo Nord, quest'anno Babbo Natale ha scelto la Torre del Cassero come dimora!

Ogni weekend, dal 6 dicembre 2024 al 24 dicembre, sarà lieto di accogliere i visitatori più piccoli e intrattenerli con le sue storie in una location unica. La festa ovviamente non si ferma qui: saltimbanco, sputafuoco, street band, canta storie, teatro di strada, cinema, laboratori didattici, personaggi fantastici e molto altro animeranno le strade di uno dei borghi più belli d'Italia che, per l'occasione, sarà addobbato a feste con luci e sculture luminose natalizie.

Così, venerdì 6 dicembre prenderà il via il cartellone natalizio con “La Torre di Babbo Natale” e i mercati natalizi, dove sarà possibile, assieme ai negozi del centro storico, dedicarsi allo shopping. L’apertura è prevista per le ore 16 e l’area interessata sarà quella tra piazza del Municipio e l’area del Cassero. Lungo Corso Italia 55, poi, inaugurazione della “Mostra Internazionale dei Presepi” e la sera, Cena di Beneficenza al Centro Polivalente di Montecchio Vesponi.

“L’idea, nata in stretta collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e la Pro Loco” – spiega il vice sindaco, Devis Milighetti, - “è quella d’incentivare la promozione del territorio affinché sempre più turisti scelgano Castiglion Fiorentino per le loro festività incentivando, così, il commercio di vicinato”.

Ogni fine settimana, dal 6 al 24 Dicembre, le bancarelle traboccanti di artigianato locale attirano i visitatori con crêpes, dolciumi, sapori del territorio e cioccolato artigianale, liquori, formaggi, addobbi, decorazioni natalizie, accessori e tantissime idee regalo per doni unici fatti con amore

Un natale, quindi, dedicato ai bambini e alle loro famiglie ma senza dimenticare, come detto, il comparto del commercio al dettaglio, alla valorizzazione dei prodotti artigianali e quelli eno-gastronomici.

La sera, poi, riflettori puntati sulla cena perché natale significa anche essere vicini e solidali a chi attraversa un periodo di difficoltà anche economico.

Spazio, anche, per iniziative culturali come i laboratori didattici “Libera…un sacco di storie”, sabato 7 e domenica 8 dicembre ore 16 e 17 presso il Museo Archeologico, e la finale della decima edizione del festival letterario “Santucce Storm Festival” ore 16.15 presso il Teatro Spina alla presenza del giornalista americano Alan Friedman. Di scena, anche i tre rioni, che realizzeranno iniziative. Il primo a scendere in campo è il rione Cassero, con la XXI edizione della “DICEMBRIGIA” che verrà accompagnata dalla Sfilata Storica ed esibizione dei Musici e Sbandieratori a cura del rione Cassero. La successiva settimana sarà di scena il rione di Porta Romana, poi, per concludere ultimo fine settimana prima di Natale, ci sarà il terziere di Porta Fiorentina. E non c'è Natale senza tradizione a Castiglion Fiorentino. Domenica 22 e giovedì 26 dicembre, sempre all'interno delle antiche mura, sarà messo in scena il Presepe Vivente con tante comparse e riproduzioni fedeli di costumi storici.

“Ancora una volta la nostra comunità grazie anche alle associazioni mosta la capacità di unirsi e collaborare su progetti condivisi e di promozione del territorio, tenuti fermi i valori del Natale ivi compresi quelli della famiglia” conclude il vice sindaco con delega alla Promozione del Centro Storico, Devis Milighetti.

PROGRAMMA PRIMO FINE SETTIMANA

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Ore 16-19 LA TORRE DI BABBO NATALE - Area del Cassero Ore 16-19 MERCATINI NATALIZI - Piazza del Municipio

MOSTRA INTERNAZIONALE DEI PRESEPI - Corso Italia 55 Ore 20.30 CENA DI BENEFICENZA - Centro Polivalente Montecchio

SABATO 7 DICEMBRE

Ore 10-13 e 15-19 LA TORRE DI BABBO NATALE ­ Area del Cassero Ore 10-13 e 15-21 MERCATINI NATALIZI - Piazza del Municipio Ore 15-19 SPETTACOLI ITINERANTI - Centro Storico Ore 15-20 I GIARDINI DI NATALE - MOSTRA SCAMBIO STRAORDINARIA

Giardini Pubblici di P.zza Matteotti

Ore 16 e 17 LETTURE DI NATALE “LIBERA… UN SACCO DI STORIE” - CANTO DI NATALE

Con Samuele Boncompagni e Ilaria Violin - Museo Archeologico - Ore 16-18.30 SPETTACOLI DI TRAMPOLERIA - Centro Storico

RENNA MECCANICA -­ Piazza del Municipio Ore 16-19.30 MUSICISTI ITINERANTI - Centro storico MOSTRA INTERNAZIONALE DEI PRESEPI - Corso Italia 55 -

Ore 16 – 17 XXI DICEMBRIGIA

SFILATA STORICA ED ESIBIZIONE MUSICI E SBANDIERATORI A CURA DEL RIONE CASSERO

Corso Italia e Piazza del Comune

DOMENICA 8 DICEMBRE

Ore 9-19 I GIARDINI DI NATALE - MOSTRA SCAMBIO STRAORDINARIA

Giardini Pubblici di Piazza Matteotti

Ore 10-13 e 15-19 LA TORRE DI BABBO NATALE - Area del Cassero Ore 10-13 e 15-21 MERCATINI NATALIZI - Piazza del Municipio Ore 11-12.30 e 15.30-17 SPETTACOLI ITINERANTI Centro Storico RENNA MECCANICA - Piazza del Municipio Ore 15-18 PERFORMANCE DI ARTISTI DI STRADA - Centro Storico Ore 15.30-18.30 ANIMAZIONE BOLLE E BALLI + MASCOTTE MINIONS

Scalinata SS. Annunziata e Area del Cassero Ore 16 – 17 XXI DICEMBRIGIA

SFILATA STORICA ED ESIBIZIONE MUSICI E SBANDIERATORI A CURA DEL RIONE CASSERO

Corso Italia e Piazza del Comune Ore 16 e 17 LETTURE DI NATALE “LIBERA… UN SACCO DI STORIE”

UN REGALO INASPETTATO con Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani

Museo Archeologico MOSTRA INTERNAZIONALE DEI PRESEPI - Corso Italia 55 Ore 16:15 FINALE FESTIVAL LETTERARIO SANTUCCE STORM FESTIVAL X Edizione.

OSPITI ROBERTO EMANUELLI E ALAN FRIEDMAN - Teatro Mario Spina