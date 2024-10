Malpighi Hub, tanti appuntamenti d'autunno

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Dopo il successo di Malpighi Festival e una meritata pausa estiva il Malpighi Hub è pronto ad aprire i battenti per la stagione invernale, nella sua nuova veste di centro giovani. Cambia la forma quindi ma non il contenuto: il salone è già pronto ad ospitarvi per una lunga serie di eventi che ci accompagnerà fino alla primavera inoltrata, tra grandi “classici” come Malpighi Sofa e tante succulente novità.

Sarà proprio un nuovo format ad aprire le danze la sera di giovedì 24 ottobre: per la prima volta infatti il nostro salone ospiterà una proiezione cinematografica, quella di Tre euro e quaranta, film indipendente del regista esordiente Antonino Giannotta. Nino, questo il suo nome d’arte, già content creator appassionato di cinema, sarà presente per l’occasione e ci introdurrà alla sua opera. Ingresso libero su prenotazione alle ore 21:00.

L’inaugurazione della nuova stagione però non finisce qui: appena il tempo di cambiare l’allestimento del palco e venerdì 25 ottobre alle ore 21:30 saremo pronti a dare il via al primo Malpighi Sofa. Per l’occasione avremo con noi GattoToro X Nove, una collaborazione che è già un must della scena indie nazionale. GattoToro è l’esordio solista di Gabriele Tura, già ospite della II edizione di Malpighi Festival con la sua storica band Le Endrigo. Dopo il rock che lo ha reso celebre anche sul palco di X Factor ha deciso ora di prendere in mano la chitarra acustica e mostrare il suo lato più intimo. Nove, al secolo Marco Manini, è cantautore, autore e batterista di numerosi progetti della scena underground nazionale. Da solista ha pubblicato Nove canzoni che non ricordo di aver scritto (Woodworm, 2020) e ora pronto a farci sentire le sue nuove creazioni. Ingresso a offerta libera.

Tutto lo staff del Malpighi Hub invita i giovani di Arezzo e la cittadinanza tutta a prendere parte attiva a queste serate che, all’insegna della socialità e della cultura, mirano a regalare alla città di Arezzo un altro anno intero di sorrisi, emozioni e riflessioni.