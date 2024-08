Arezzo, 14 agosto 2024 – Lunedì 19 agosto ore 21: “Dolce Sentire”, Sulle orme di San Francesco tra parole e musica , Recital di LUCA MAUCERI sul palco estivo della Fondazione Baracchi a Bibbiena.

Le parole e il messaggio di San Francesco attraverso un recital che, nell’anno dell’ottavo centenario delle Stimmate (1224-2024), racconta la nostra essenza di uomini in cammino, con parole e canzoni in grado di restituire il senso di un’esistenza fatta di ricerca e di apertura. Una preziosa occasione per parlare di noi, delle nostre vite, di ciò che sentiamo e sogniamo.

Sarà questo il tema di “Dolce Sentire” lo spettacolo di Luca Mauceri in programma lunedì 19 agosto nel grande prato della Fondazione Baracchi, in via Bosco di Casina, a Bibbiena. Si tratta del sesto appuntamento del cartellone dell’Estate 2024 nel quarto anno dall’inizio della prima Rassegna Estiva del 2020 che, dopo la chiusura dovuta alla pandemia, fu una vera e propria boccata di ossigeno per il Casentino grazie al grande giardino della sede della Fondazione dove per la prima volta fu montato il palco che da allora ogni Estate, da giugno a settembre, permette di ospitare spettacoli teatrali, concerti e incontri a tema, gratuiti e aperti a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sul palco questa volta Luca Mauceri, il poliedrico artista che suonerà il pianoforte, reciterà, racconterà e, insieme a lui, Donato Cedrone che lo accompagnerà al violoncello. Sarà una serata di grande intensità ed emozione: Luca Mauceri ha il dono di entrare in profonda sintonia con il pubblico.

In questo caso parole e musica ci permetteranno di entrare in contatto con il messaggio, attualissimo, di Francesco, un modo unico per capire cosa resta del santo di Assisi nelle pieghe del nostro tempo, della nostra vita, e per raccogliere il suo invito a riscoprire il valore delle persone, della natura, di ogni frammento dell’esistere.

Attore e musicista, Luca Mauceri da anni percorre un personale sentiero di ricerca attraverso musica e teatro.

Per chi lo segue a teatro è un attore che sa anche comporre e suonare. Per chi predilige i suoi concerti è un musicista con il dono della recitazione. Luca Mauceri è ancora di più: un artista capace di imboccare tutte le strade che lo portino a trasmettere la sua passione per la vita.

Nato nel 1975 a Frosinone, ha studiato e vissuto a Roma prima di trasferirsi a Bologna, dove attualmente vive. Ha recitato da protagonista in numerosi spettacoli, ha partecipato a festival internazionali prestigiosi, è stato l’attore di punta del teatro di Guido Ceronetti, lavora stabilmente con il regista siciliano Vincenzo Pirrotta, ha pubblicato nove album tra musiche originali e colonne sonore. A San Francesco ha dedicato uno spettacolo teatrale, “L’uomo dei sogni”, e un libro, dallo stesso titolo, in cui prima racconta la sua storia di musicista, di attore e di uomo alla luce dell’incontro con Francesco, poi indossa la vita del Santo di Assisi.