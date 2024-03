Lo sguardo della letteratura sul cambiamento climatico

Il punto di forza? L’immaginazione, che è il regalo più grande che la letteratura ci consegna. Ed è a partire da quella che si può tentare di costruire scenari possibili, forti di quella leggerezza ed estraneità dal vero che ci libera dall’ansia e dal catastrofismo. "E allora, siccome spesso il tema del cambiamento climatico viene affrontato a partire dalla parola di scienziati e pensatori, ho creduto che questa potesse essere l’occasione per trattarlo da un’altra angolatura: la letteratura".

Si chiama Climate Fiction Days l’evento del 22 e 23 marzo prossimi interamente dedicato (primo in Italia) alla letteratura sul cambiamento climatico (a Pistoia, Biblioteca comunale San Giorgio che lo promuove). A spiegare il format Alessandra Repossi, autrice, traduttrice e ideatrice dell’evento. "L’idea è nata lo scorso anno in Svizzera – spiega - a colloquio con alcuni colleghi traduttori prendendo atto di quanto il tema del clima fosse emerso in modo significativo. Di incontri con pensatori o scienziati già ce ne sono abbastanza, e per fortuna. Era quindi il momento di dedicare un evento sul tema da un punto di vista letterario. Il clima è un tema diffuso e lo era anche in passato. Ma è poco osservato, di consapevolezza attorno a questo mondo ce n’è poca. Eppure la letteratura ha una caratteristica unica ed esclusiva che riguarda la dimensione dell’immaginazione. Viviamo una sorta di scontro: da una parte siamo bersagliati ogni giorno da notizie su eventi climatici estremi e siamo quindi portati a un rifiuto, dall’altro ecco la letteratura che permette di immaginare mondi possibili. Mi auguro che immaginando si possano concepire buone pratiche nella quotidianità senza vivere la paura dell’evento reale".

L’evento partirà venerdì 22 (16.30) quando, moderati da Lorenzo Guadagnucci, giornalista di Qn, prenderanno la parola Niccolò Scaffai, autore di Letteratura e Ecologia (Carocci, ultima ristampa 2022) e curatore di Racconti del pianeta terra (Einaudi 2022); Matteo Meschiari autore di Artico Nero (Exorma 2016); Michele Turazzi, penna di Prima della rivolta (Nottetempo 2023). Tra gli appuntamenti di sabato (ore 11.15) Pagine d’autore con Raffaella Romagnolo e Il cedro del Libano (Aboca 2023), e Andrea Cassini con L’impronta (Zona42, 2023) e Ventisei milioni di anime (Moscabianca edizioni 2023).

Uno speciale spazio sarà dedicato a bambini e ragazzi con (ore 15) l’anteprima assoluta del libro di Flavio Soriga, Il Signor Salsiccia, ma anche laboratori e altre presentazioni sin dal mattino.

Linda Meoni