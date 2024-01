"L’Impronta", volontari coraggiosi e innovativi

’L’Impronta-Volontari Indipendenti Canile’ è un’associazione di volontariato nata nel 2016 e che dall’agosto del 2018 gestisce il canile municipale della Spezia. La decisione di formare una nuova associazione sul territorio è nata dall’esigenza di far sì che i cani e i gatti ospitati nella struttura potessero avere una vita dignitosa. E’ per questo che i volontari del canile della Spezia (nella foto accanto) – in special modo quelli ’storici’ presenti da anni ma ai quali, poi, se ne sono aggiunti altri – hanno deciso di riunirsi in un’associazione: per meglio coordinare le attività ed essere slegati da qualsiasi altra associazione nazionale.