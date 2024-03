LeggerMente: corso di lettura ad alta voce e quattro incontri con i grandi della letteratura

Arezzo, 5 marzo 2024 – Prende il via martedì 5 marzo, LeggerMente, progetto di promozione della lettura ad alta voce a cura di Alessandra Bedino e associazione INTERNO12, con il contributo di Fondazione Guido d’Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo.

L’iniziativa di INTERNO12, che da anni si occupa di formazione e produzione di eventi teatrali in città, vuole promuovere la lettura ad alta voce non solo come mezzo di crescita culturale ma anche come scambio di emozioni attraverso la letteratura che diventa così veicolo di condivisione e inclusione sociale.

Il progetto infatti si articola in due proposte complementari: un corso gratuito di lettura ad alta voce, tenuto da Alessandra Bedino, che avrà luogo con cadenza settimanale in biblioteca e che ha raggiunto in pochi giorni il limite massimo di iscritti e un ciclo di 4 letture di testi di grandi autori della letteratura italiana, realizzate da attori professionisti presso la CA.MU. nel palazzo di Fraternita.

Il calendario delle letture teatrali a ingresso gratuito è il seguente: venerdì 15 marzo alle 18 “In nome della madre”, riduzione dal romanzo di Erri De Luca con Alessandra Bedino. Venerdì 29 marzo alle 18 “L’isola di Arturo”, pagine scelte dal romanzo di Elsa Morante con Teresa Fallai. Venerdì 12 aprile alle 18 “Anche i matti son creature degne d’amore”, pagine scelte dai testi di Mario Tobino con Fernando Maraghini. Venerdì 26 aprile alle 18 “Erano davvero felici?”, pagine scelte dai testi di Dino Buzzati con Gianluigi Tosto.