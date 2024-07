L’edizione 2024 del Mengo Music Fest scalda i motori

Arezzo, 2 luglio 2024 – Paolo Benvegnù con il suo concerto all’alba in Fortezza ad Arezzo domenica 14 luglio sarà solo la ciliegina sulla torta di un’edizione numero 20 da incorniciare. Prima del cantautore di “E’ inutile parlare d’amore”, l’edizione 2024 del Mengo Music Fest porterà al parco del Prato di Arezzo cinque giorni di concerti, tutti a ingresso gratuito, che dal 9 al 13 luglio vedranno ogni sera un cast unico e alcuni dei migliori tour estivi in circolazione.

Ogni giorno spazio a talenti locali e astri nascenti della musica, accanto ai big. Si parte martedì 9 luglio con Venere Gommosa, Coca Puma, Cacao mental, e a chiudere il raggae di Africa Unite e pionieri del raggamuffin Sud sound system. Il 10 luglio ci saranno Novella, Alice Mascritti, Lamante, Marta del grandi, Ele A un nome in rampa di lancio, e chiusura con uno degli assi dell’ultimo Sanremo Rose Villain. L’artista con la partecipazione al Mengo ha annunciato anche il “Radio Sakura summer tour”, in attesa del live show che presenterà nei club ad ottobre. In arrivo nove date fino a settembre, occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi successi di “Radio Sakura”. Quest’estate, inoltre, Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma. E ancora, sul palco del Mengo nella serata dell’11 luglio arriva il giovanissimo nipote di Pupo: Capaleo, ha 18 anni e fa un pop molto attuale che scrive e compone. Poi Frambo X Scicchi, Visconti, Il mago del gelato, a chiudere la serata Thru Collected e Mace uno dei producer più importanti del mondo rapper, urban. Venerdì 12 luglio arriva al Prato di Arezzo un cast internazionale: Barkee Bay, Santamarea, Birthh, Studio Murena, gran finale con Mura Masa e John Talabot per una serata tutta da ballare con i nomi di spicco dell’elettronica mondiale. Sabato 13 luglio gran finale con Gaia Morelli, Bluem, poi la vincitrice dell’ultimo X Factor Sarafine, quindi una super maratona lanciata da Dargen D’amico, l’artista reduce dal successo di Dove si balla, a distanza di due anni, ha fatto ritorno al Festival di Sanremo con Onda Alta. Il rapper e cantautore e giudice di X Factor, si è presentato sul palco dell’Ariston parlando di migranti, dei rischi che corrono per attraversare un mare implacabile e delle colpe della società, quando una guerra colpisce gli innocenti. Sul palco per la serata finale del festival anche Okgiorgio, Cosmo e il djset di Klang Club per l’aftershow. Ma non finisce qui. Il 14 luglio alle 6,30 concerto in Fortezza alle prime luci dell’alba di Paolo Benvegnù, con il biglietto anche la colazione per i partecipanti. Benvegnù arriva ad Arezzo dopo la pubblicazione di “È Inutile parlare d’amore”, il suo ultimo lavoro discografico uscito per Woodworm e distribuito da Universal Music Italia. Ma Mengo Music fest è anche cinema. Domenica 7 luglio all'Arena Eden proiezione de El Paraiso di Enrico Maria Artale. Il film presentato all'ultimo Festival di Venezia, ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura e alla Miglior Interpretazione Femminile nella sezione Orizzonti. Saranno presenti il regista Enrico Maria Artale e l'attore protagonista Edoardo Pesce. Moderano l'attrice Silvia d'Amico e Marco Compiani, curatore di Mengo Cinema. Venerdì 12 luglio alle 19:30 all’Eden a ingresso gratuito la proiezione delle prime 2 puntate della serie Antonia, alla presenza dell'autrice e attrice protagonista Chiara Martegiani. E ancora, domenica 14 luglio alle 21:30 all’Arena Eden la proiezione del documentario Cocoricò Tapes di Lorenzo Tavella