Le Piazze del sapere di aprile, iniziative a San Giovanni

Arezzo, 13 aprile 2023 – Proseguono con successo gli appuntamenti con la rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per questa edizione, con la preziosa collaborazione del Sistema museale di Valdarno, il sistema museale del Chianti e Valdarno fiorentino, dell’associazione D’Arno, amici dei musei e dei monumenti del Valdarno superiore e dell’Accademia valdarnese del Poggio.

Nel mese di aprile si celebra la Giornata della Terra (precisamente il 22 aprile) manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta. Conosciuta nel mondo come Earth Day, è l‘evento green che riesce a coinvolgere il maggior numero di persone in tutto il pianeta. E anche la rassegna Le Piazze del sapere ha voluto dedicare a questo tema una riflessione approfondita attraverso gli eventi che si svolgeranno durante tutto il mese.

Ieri, mercoledì 12 aprile, è stata inaugurata la mostra fotografica “Canopi” di Michele Lazzaro allestita nella sala grande di Palomar che resterà aperta e visitabile fino a venerdì 28 aprile. Le immagini suggeriscono comportamenti di vita rispettosi nei confronti dell’ambiente come risposta a una crisi ecologica che è diventata fra le sfide globali più urgenti.

Sabato 15 aprile alle ore 10 Arianna Papini presenterà il suo libro “Prima di tagliare un albero” (Camelozampa Edizioni). Una lettura un laboratorio per bambini da 6 a 10 anni.

Il libro è un appassionato canto in difesa di ogni singolo albero, un invito a non dimenticare che “gli alberi sono il rifugio per i nostri nascondini, la casa degli uccelli, la voce del vento, l'ombrello delle pecore... Sono i nostri ricordi più dolci, e soprattutto sono il nostro respiro e il nostro futuro”. Un messaggio attualissimo sull'importanza di amare e preservare gli alberi. Arianna Papini già vincitrice nel 2018 della 37esima edizione del prestigioso Premio Andersen come miglior illustratrice di editoria per bambini e ragazzi, vanta una notevole esperienza verso il mondo dell’infanzia e adolescenza a cui si approccia come artista, scrittrice, arteterapeuta e docente presso biblioteche, scuole e università. Attività su prenotazione chiamando il numero 055 9126303 o scrivendo a [email protected]

Domenica 16 aprile alle 17,30 ci sarà l’atteso e gradito ritorno della cantautrice, autrice e interprete Letizia Fuochi che presenterà sia il suo libro “Nuda è la voce”, raccolta di monologhi e canzoni (I libri di Mompracem-Betti Editrice) sia il suo disco Zing. Nuda è la voce raccoglie venticinque anni di testi scelti, tra monologhi e can-zoni scritti da Letizia Fuochi, per la prima volta spogliati dalla musica, ma abitati da quella forza evocativa che solo le parole possono sussurrare. Zing è il suo più recente disco: titolo curioso e inusuale, emblematico e bizzarro, nasce da una suggestione metasemantica, onomatopeica. E' il suggerimento acustico di un evento stravolgente capace di trasformare noi stessi nel giro infinito di un attimo. Energia pura e incontrollabile che ci lascia senza parole. E' il cambiamento. Oltre all’autrice e cantante, sarà presente all’evento Giampiero Bigazzi, produttore, musicista e presidente di Materiali Sonori

Venerdì 21 aprile alle 17,30 Le Piazze del sapere si spostano all’auditorium Banca del Valdarno per la presentazione del libro di Sonia Scarpante “Pensa scrivi vivi”, il potere della scrittura terapeutica (Terra Santa Edizioni). Evento organizzato in collaborazione con l’associazione Liberarte, Amici della biblioteca e dei musei. La scrittura, attraverso diverse modalità e pratiche, può essere una efficace terapia per consapevolizzare e guarire blocchi, paure, ferite. Il processo narrativo porta a grandi benefici sia al paziente sia a chi se ne prende cura inaugurando un approccio più proficuo con la guarigione. In questo manuale Sonia Scarpante afferma che “scrivere ci fa bene”, che “esprimere le emozioni sulla pagina bianca di un quaderno e di un diario, con una penna e non con un pc aiuta a vivere meglio”.

Di nuovo a Palomar venerdì 28 aprile alle 17,30 sarà illustrato il libro “Valdarno terra di musei” a cura di Carlo Fabbri, direttore editoriale dell’Accademia valdarnese del Poggio e Lucia Fiaschi presidente dell’associazione D’Arno, amici dei musei e del monumenti del Valdarno Superiore. Dialogheranno con i curatori Paola Bertoncini, coordinatrice del comitato tecnico – scientifico del Sistema museale del Valdarno Superiore e Lucia Bencistà, referente del Sistema museale del Chianti e del Valdarno fiorentino. “Valdarno terra di musei” è un volume dedicato alle principali istituzioni museali del Valdarno che, per la prima volta, mette in relazione realtà culturali secondo una strategia che ha inteso superare i limiti amministrativi. Sedici musei, ciascuno affidato alla penna del proprio direttore, si fanno immagine di un territorio ricco ed estremamente variegato che dalle prime testimonianze della presenza dell’uomo nelle terre emerse dalla palude fluviale accompagna sino alle più recenti manifestazioni della cultura contemporanea.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055 9126303.