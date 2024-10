Arezzo, 1 ottobre 2024 – Le foto di Simonetta Conti nel chiostro della biblioteca sabato 5 e domenica 6 ottobre

Nel prossimo weekend di sabato 5 e domenica 6 ottobre, in corrispondenza della Fiera Antiquaria, nel chiostro della Biblioteca Città di Arezzo verrà ospitata la mostra fotografica di Simonetta Conti dal titolo “Ob(B)iettivo Donna”. L’evento, a ingresso libero dalle 9 alle 19, è organizzato dall’istituzione e dall’associazione Imago di cui la stessa autrice fa parte. Simonetta Conti, aretina, indaga l’espressività femminile per farne un tramite di bellezza esteriore e interiore. Ha già esposto le sue opere in varie collettive.

E a proposito di Imago, torna da oggi il Corso base di Fotografia Digitale Artistica ed Espressiva, organizzato dall’Associazione fotografica Imago, in via Vittorio Veneto 33/20, Arezzo. Il corso, strutturato attraverso dieci lezioni teoriche, laboratori ed uscite fotografiche, è rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo della fotografia e a chi vuole consolidare e arricchire la propria passione. Le materie trattate spaziano dalla tecnica di base alla gestione delle luci in studio, dalla postproduzione delle immagini alla fotografia come linguaggio interiore. I vari argomenti in programma saranno affrontati in maniera semplice, graduale e pratica dai docenti che si alterneranno nell’insegnamento e dai tutor che affiancheranno i corsisti nei laboratori pratici, nelle uscite fotografiche e nella verifica del livello raggiunto. Saranno inoltre organizzate serate dedicate ad approfondimenti e incontri con autori perché scopo del corso non è solo fornire le conoscenze tecniche per usare in modo consapevole la propria macchina fotografica e ottenere immagini corrette, ma anche approfondire il linguaggio fotografico e valorizzare la fotografia quale forma artistica di espressione. I corsisti avranno potranno anche cimentarsi con una sala posa e una camera oscura. A conclusione mostra collettiva alla «Galleria Spazio Imago»