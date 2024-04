L’Accademia dei Semplici in scena al Teatro Verdi

Arezzo, 8 aprile 2024 – Ultimo atto per la stagione teatrale 2023/24 del Teatro Verdi di Monte San Savino con l’evento speciale presentato dall’Accademia dei Semplici a cura di Comune di Monte San Savino, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Venerdì 12 aprile, con inizio alle ore 21:15, andrà in scena lo spettacolo “Hotel 4 stalle… forse 5!” con Ciro Rossi, Mario Pinetti, Isabella Acciai, Loretta Cacchiani, Lorella Gualdani, Maria Clara Domini, Michele Paoli, Giovanni Morettini, Rossella Beloni, Daphne Caldaro, Francesco Savarino e con la partecipazione di Francesco Testi. Voce e chitarra di Lorenzo Michelini. Regia di Massimiliano Caldaro. Progetto musicale di Lorenzo Michelini e Massimiliano Caldaro. Coordinamento di scena di Serena Nocentini con Supervisor Giovanni Banelli. Foto di scena dell’Associazione Fotografica Fotozoom – DLF Arezzo.

In una grande città l’arrivo della notte accompagna gli esseri umani al meritato riposo… al lieto dormire. La voce “profonda e calda” dello speaker di Radio Titolo sulla frequenza 104.200 Mhz, attraverso l’etere entra nelle case della gente per alleggerire la fatica di una giornata di lavoro, raccontando i vissuti dei clienti che si avvicendano in “Hotel 4 stalle… forse 5”! Gli attori diventano personaggi dalle mille sfaccettature comiche e tragicomiche, raccontando l’irraccontabile! Risate e un velatissimo fondo di ironica amarezza, caratterizzano la kermesse, mentre la voce accompagnata alla chitarra canta!

Hotel: “luogo di passaggio … di transizione”. Chi vi soggiorna spesso non vede chi ha intorno. Si ride, ci si diverte e si riflette su mille sfaccettature tragicomiche della natura umana mentre i “radioascoltatori a casa” che ascoltano lo speaker, si addormentano e sognano di aver visto uno spettacolo: quello al quale presenzia il pubblico in sala.

